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افتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام

9/2/2023 2:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتفقت غرفة تجارة عمان والسفارة العراقية لدى المملكة على افتتاح المركز التجاري العراقي بمقر الغرفة قبل نهاية العام الحالي.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقائه الوزير المفوض القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة منيف علي حسين، أن العراق يعتبر شريكا تجاريا وشريانا مهما للاقتصاد الوطني ما يتطلب بناء قواعد جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين تقوم على المصالح المتبادلة وصولا للتكامل الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى أن افتتاح المركز سيتيح لرجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية والعطاءات التي تطرحها الحكومة العراقية بقطاعات الإسكان والطرق والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمالي والمصرفي والصناعة وغيرها.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، قال الحاج توفيق إن المركز سيوفر للشركات الأردنية فرصة الاطلاع على الصناعات العراقية والمنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المحلية، ما سينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتمهيد لبناء شراكات اقتصادية مشتركة.
من جهته، أكد حسين اهتمام حكومة بلاده بافتتاح المركز بمقر الغرفة قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في الترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالاقتصاد العراقي وتحفيز القطاع التجاري الأردني للاستفادة منها، معبرا عن شكره لتجارة عمان لاستضافتها مقره المؤقت.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، ضرورة مراجعة ملف تجارة الترانزيت بين البلدين ليعود ميناء العقبة الشريان الرئيسي لمستوردات العراق مثلما كان في سنوات سابقة.
من جانبه، أشار الملحق التجاري العراقي في عمان نبيل الكربولي، الى ضرورة تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين العراقيين في الأردن والإسراع في إجراءات التخليص على الحدود بين البلدين.
وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير ومديرها العام هشام الدويك.
يذكر أن الصادرات الوطنية إلى العراق بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 261 مليون دينار، مقابل 74 مليون دينار مستوردات.
-- (بترا)



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