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شومان تطلق الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانيات

9/2/2023 2:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وذلك خلال حفل أقيم اليوم السبت برعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وبحضور فريق العمل الوطني الذي عمل على تطوير الاستراتيجية، وأعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، ورؤساء الجامعات والجهات المعنية.

وجاء تطوير الاستراتيجية من خلال العمل مع "فريق وطني" من خيرة الباحثين والباحثات من الأردن، إذ تم اختيار أعضاء الفريق بناء على توصيات مباشرة من أعضاء لجنة إدارة صندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي أو تم انتخابهم من خلال ورشات عمل تطوير البحث العلمي، حيث تم تشكيل الفريق الوطني بعد عقد أربع ورشات عمل في شمال ووسط وجنوب المملكة.

وثمن محافظة لمؤسسة عبد الحميد شومان جهودها الدائمة لإثراء المشهد الثقافي والاجتماعي في الأردن من خلال الأنشطة النوعية التي تقوم بها، كما شكر القائمين على هذه الاستراتيجية لما بذلوه من جهود عظيمة من أجل الخروج بها.

وقال محافظة إن هذه الاستراتيجية مشروع طموح ويجب أن لا تبقى حبيسة الإدراج كغيرها من الاستراتيجيات والخطط التي تم وضعها سابقا، مشيرا إلى أهمية التشبيك بين مختلف المؤسسات والجامعات من أجل تحقيق هذا الأمر.

وأشار إلى أهمية البحث العملي في تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، منوها إلى ضرورة دعم البحث العلمي ماليا وتوفير البيئة المناسبة في الجامعات للاهتمام بالبحث العلمي وتوفير القوى العاملة المؤهلة. وأوضح أن أهمية البحث العلمي تتمثل بتقديم رؤية عن المستقبل، والاتجاه الذي تسير فيه المجالات المعرفيّة، ومدى تطورها.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، إنه بعد شهور طويلة من العمل الدؤوب، والاجتماعات الدورية، وتبادل الآراء وموازنتها، والأخذ بعشرات الملاحظات، نأتي اليوم إلى ساعة الإنجاز بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانيات، مؤكدة أن البحث العلمي هو الوسيلة التي تمكّن المجتمعات من تطوير آليات تقدمها، وتحجيم التحديات التي تعترض طريقها، سواء كانت بحوثا في العلوم البحتة أو العلوم الاجتماعية والإنسانيات.

وأكدت قسيسية سعي مؤسسة عبدالحميد شومان بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز بيئة البحث العلمي ودعمها، لتكون الجهود المبذولة في هذا السياق قيمة مضافة للأردن والبلاد العربية، وليسهم في التخلص من التحديات التي تواجهنا على مختلف الصعد، وتحقيق التقدم والرفاه.

وقال رئيس لجنة إدارة صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي الدكتور عدنان بدران، إنه لتحقيق رؤيا التحديث الاقتصادي، فإن للبحث العلمي الموجه للتنمية الفاعلة والذي يرتكز على الاحتياجات الوطنية أهمية وضرورة قصوى في إيجاد الحلول التنموية.

وأضاف بدران أنه بالرغم من أن هناك جهودا قيمة في زيادة زخم البحث العلمي من إحصائيات سكوبس وما يتم نشره في دوريات محكمة من الجامعات والمؤسسات العلمية البحثية، إلا أن هذه الجهود مبعثرة لا ترتقي إلى استراتيجية متكاملة يشارك بها القطاعات الحكومية والجامعية ومراكز البحوث العلمية تركز على الأولويات الوطنية بحيث تقود مخرجاتها في بناء الاقتصاد الأردني والاعتماد على الذات.

وقال: "نحتفل في هذا اليوم في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والذي هو جهد مخلص من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي في المسؤولية الاجتماعية، والشكر والتقدير أيضاً للفريق الوطني المختص بوضع الاستراتيجية والشركاء من المؤسسات التعليمية على مدار أشهر الماضية. والحاجة ماسة الآن لبناء فريق متابعة، إذ أن هذا الجهد يجب إلا ينتهي بإضافة مخلصة للمكتبة العربية، بل يجب أن تكون هناك خطة تنفيذية يجري متابعتها سنوياً".

من جانبها، بينت عضو اللجنة العلمية لصندوق عبدالحميد شومان لدعم البحث العلمي الدكتورة وفاء الخضراء أن الجامعات تعتبر من أهم المحركات في نقل المعرفة والتطوير، وتقديم حلول جوهرية للمخاطر والتحديات، مشيرة إلى أن تشجيع المجتمعات على توليد اقتصادياتها المعرفية والعلمية يمثل ضرورة أساسية لتلك المجتمعات، وهذا ما يفترض أن تقوم به مؤسسات التعليم العالي.

وقالت الخضراء، لم يعد البحث يقيّم فقط من منطلق أهميته العلمية، بل أيضًا من خلال القيمة التي يُمكن أن يُضيفها للمجتمع.

من جهته، استعرض العين ياسين الحسبان أهمية البحث العلمي في تطور ونماء الشعوب ووضع الحلول التنموية، مشيرا إلى مكانة الأردن إقليميا وعالميا من حيث البحث العلمي وحجم الإنفاق عليه.

وأعرب عن أمله في أن يتم تبني هذه الاستراتيجية لتحقيق الغاية المرجوة منها.

وقالت مديرة دائرة البحث العلمي آلاء أبو الليل، إن الاستراتيجية جاءت انطلاقا من إيمان المؤسسة بالبحث العلمي الذي يعتمد التحليل المنهجي لمشاكل المجتمع واحتياجاته الأساسية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية والصحية، وترسيخًا لأهداف المؤسسة ضمن ركن الفكر القيادي.

وأشارت أبو الليل إلى تعاون أعضاء الفريق الوطني، في العمل على مخرجات ورشات العمل، والخروج بخطة عمل شاملة توضح الأهداف والمخرجات والأنشطة لكل من أولويات الاستراتيجية، حيث تمحورت الأولويات حول ست نقاط أساسية تمثلت في مقترح إنشاء المؤسسة المستقلة لتطوير البحث العلمي في مجال التخصصات الإنسانية، والدعم والتوجيه البحثي والمعرفي خدمةً للتنمية المجتمعية وتحقيقا للأثر المعرفي والاجتماعي، ومجلات محكمة باللغة العربية وبمستوى عالمي، وتطوير القدرات والمهارات البحثية للباحثين/ـات في الأردن، وتطوير التشريعات والتعليمات لتحسين وضع البحث العلمي في الأردن، وتوفير بيئة داعمة وحاضنة للبحث العلمي.

وعرضت محاور الاستراتيجية بالتفصيل وخطة ومنهجية العمل المتبعة لتطوير الاستراتيجية وأولوياتها ونتائجها.

ويعد البحث العلمي من أهم الركائز في المؤسسة حيث تقدم دائرة البحث العلمي عدة برامج لدعم الباحثين في الأردن والوطن العربي، منها صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي الذي تأسس عام 1999، انطلاقًا من إيمان مؤسسة عبد الحميد شومان بأهمية دعم البحث العلمي وترسيخا لأهداف الفكر القيادي، وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب التي تعد أوّل جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب منذ عام 1982، كذلك صندوق التمويل الأولي "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا– مؤسسة عبد الحميد شومان/ الأردن"، والذي جاء لدعم التمويل الأولي للبحوث العلمية المشتركة بين باحثين وباحثات من المعهد ونظرائهم من الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية.



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