مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء)

مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء)
التاريخ
9/2/2023 2:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة كهرباء
إربد، اليوم السبت، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في
محافظات الشمال (إربد والمفرق وجرش) غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة
الشبكات.
وقالت الشركة في بيان،
إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة إربد مناطق كفر يوبا/ التطوير الحضري، وكفر يوبا /
طريق الترخيص، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.
وأضافت، أن الفصل سيشمل
بمحافظة المفرق مناطق: الجدعة/ الشارع الرئيسي وشرق تل رماح، من 10 صباحا ولغاية 2
ظهرا، فيما سيكون بمحافظة جرش في مناطق: مرصع/ حي عدمة، إضافة إلى المجاورين لمسجد
الراشدين، من 8:30 صباحا ولغاية 3 عصرا. (بترا)
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