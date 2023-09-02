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مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء)

9/2/2023 2:21:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة كهرباء إربد، اليوم السبت، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (إربد والمفرق وجرش) غداً الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيشمل بمحافظة إربد مناطق كفر يوبا/ التطوير الحضري، وكفر يوبا / طريق الترخيص، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.

وأضافت، أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق مناطق: الجدعة/ الشارع الرئيسي وشرق تل رماح، من 10 صباحا ولغاية 2 ظهرا، فيما سيكون بمحافظة جرش في مناطق: مرصع/ حي عدمة، إضافة إلى المجاورين لمسجد الراشدين، من 8:30 صباحا ولغاية 3 عصرا. (بترا)



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