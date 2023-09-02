النفط يرتفع بدعم شح الإمدادات

النفط يرتفع بدعم شح الإمدادات
التاريخ
9/2/2023 2:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفع خام القياس العالمي «برنت» فوق 87 دولاراً أمس، بدعم شح الإمدادات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى أكتوبر.
وارتفع خام برنت حوالي 3% الأسبوع الماضي في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5%.
وخلال التداولات صعد برنت 98 سنتاً أو نحو 1.1% إلى 87.81 دولاراً ، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً، أو ما يعادل 1.1% إلى 84.58 دولاراً للبرميل.- رويترز
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