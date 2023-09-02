أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
التاريخ
9/2/2023 2:21:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3600 طن، منها 2402 طن خضار، و1044طن فواكه، و 154طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و35 قرشا، والبطاطا بين 25 و55 قرشا، والبندورة بين 15و 25 قرشا، والجزر بين40 و60 قرشا، والخيار بين 20 و30 قرشا، والزهرة بين 40 و80 قرشا، والليمون بين 40و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.-(بترا)
MENAFN02092023000072011014ID1106998557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.