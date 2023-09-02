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انطلاق منافسات دوري طائرة السيدات بحلة تنافسية جديدة اليوم

9/2/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو

تنطلق منافسات دوري السيدات للكرة الطائرة اليوم، بحلة تنافسية جديدة، حيث تنتهي مبارياته بتصنيف الأندية التسعة المشاركة، بعد انسحاب الراية، إلى الدرجتين الممتازة والأولى.


ويتقدم دي لاسال والنصر الفرق التنافسة على اللقب، حيث يدافع الأول عن اللقب، بعد أن حمل كأس الدوري في 5 مرات سابقة، منها 3 مرات متتالية في آخر 3 مواسم، في الوقت الذي يريد فيه النصر حمل اللقب لأول مرة في تاريخ مشاركاته.


وتم توزيع الأندية المشاركة في هذه المنافسات إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى دي لاسال، البتراء، دير علا، مرصع وبشرى، فيما تضم المجموعة الثانية فرق النصر، التعاون، النقع، والقدس.


ويقام دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى دور الأربعة، ويتم تصنيف المتأهلين إلى الدرجة الممتازة، بانتظار الفريق الخامس الذي يحدده نتيجة مباراة أصحاب المركزين الثالث بالمجموعتين، في الوقت الذي تقام فيه مباريات دور الأربعة بلقاء أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية، والخاسران يلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.


ويلتقي في انطلاق مباريات المجموعة الأولى من دوري السيدات اليوم، البتراء مع بشرى عند الساعة 5 مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد لقاء حامل اللقب دي لاسال مع دير علا عند الساعة 7، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم غد الأحد، ويلعب فيها التعاون مع النقع عند الساعة 5 في قصر الرياضية، ثم النصر مع الراية عند الساعة 7، وسيطبق الاتحاد تعليماته على فريق الراية المنسحب وتخسيره إداريا بنتيجة 3-0.


وحول النظام التنافسي الجديد في دوري السيدات، رد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات“الغد”، قائلا:“اجتهدنا في مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وبالتشاور مع اللجنة الفنية، لاستحداث نظام تنافسي جديد، ينتهي بتصنيف أندية السيدات في الدرجتين الممتازة والأولى وفق النظام التنافسي الموضح، خصوصا وأننا وجدنا 10 فرق، في ظل تباين بالمستوى التنافسي لا يخدم الرؤية التطويرية لفئة السيدات، وتركنا الكرة في ملعب جميع الأندية لتحديد مصيرها على ضوء نتائجها، وبما يخدم طموحاتها للوقوف في الدرجتين، وفق تعليمات لاحقة ستوضح آلية الصعود والهبوط”.


من جهة أخرى، كشف قطيشات عن استلام اتحاد الكرة الطائرة، كتب شكر وثناء من الاتحاد الدولي، لنجاحه اللافت في تنظيم دورة المدربين للمستوى الثاني التي حاضر فيها المحاضر الدولى د.عاطف رشاد في عمان مؤخرا، مشيرا إلى أن الشكر جاءت لحصوله على التقييم الممتاز وفق الاسستبيان الدولي لتقييم هذه الدورة، وأكد أن هذا التقييم يدفع الاتحاد إلى مواصلة العمل بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، لتنفيذ برامج التطوير لجميع أركان الطائرة الأردنية”.


من ناحية ثانية، سمى اتحاد الكرة الطائرة لاعبي ولاعبتي منتخب الرجال والسيدات، المشاركين في منافسات البطولة الشاطئية العربية، والتي ستقام في سورية خلال الفترة من 14 إلى 18 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يمثل منتخب الرجال كل من أحمد العواملة وراشد العلوان، فيما يمثل منتخب السيدات كل من فرح الععطوط ورهف حيمور.

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