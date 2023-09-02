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اختتام دورة بناء الفريق وإدارة الحوارات الشبابية

9/2/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - اختتم أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية د. ماجد عسيله الخميس في بيت شباب عمان، فعاليات الدورة التدريبية "بناء الفريق وادارة الحوارات الشبابية" التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية، بمشاركة ٢٥ مشرفاً و مشرفة من العاملين مع الشباب في الوزارة من كافة أقاليم المملكة.

وأكد الجبور خلال كلمته أهمية إشراك العاملين مع الشباب بالدورات التدريبية التأهيلية لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في ميدان العمل الشبابي، وخاصة بما يتعلق بالحوارات الشبابية والتي تنعكس بدورها على الخطط والبرامج الشبابية.

ودعا الجبور العاملين مع الشباب إلى التعاون والتنسيق التواصل الدائم فيما بينهم لتبادل الخبرات والتجارب الشبابية ونقلها للشباب والشابات في كافة المراكز الشبابية، لافتاً أن "الوزارة" تحرص على توفر البرامج النوعية الهادفة التي تتناسب مع فكر الشباب إيماناً منها بأهمية تفعيل الحوار الهادف مع الشباب.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز ضمن خطته السنوية كبرامج تدريبية نوعية تهدف لتأهيل المشرفين العاملين مع الشباب، حيث اشتملت الدورة على جلسات حوارية وورش عمل تدريبية ركزت على مراحل تطوير عمل الفريق وآليات عمله، مهارات المحاور الناجح، مهارات إدارة الجلسات الحوارية والنقاشية، آليات البدء في الحوار الايجابي، أساليب الحوار والنقاش مع المسؤول الاعلى، مهارات تحويل الحوارات الجدلية الى حوارات فعالة ومثمرة، كما تناولت الأساليب الحديثة لعقد المؤتمرات وإدارة الندوات والجلسات الحديثة وأهمية الحوارات الشبابية في تحقيق السلم المجتمعي، إضافة إلى آليات وشروط ونماذج بناء فرق العمل الشبابية، وكيفية إدارة الحوارات الهادفة وإدارة الجلسات النقاشية الشبابية.
وفي الختام وزع الجبور الشهادات على المشاركين والمشاركات.



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