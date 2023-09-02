تأهل تاريخي لجنوب السودان إلى الأولمبياد

تأهل تاريخي لجنوب السودان إلى الأولمبياد
التاريخ
9/2/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حقق منتخب جنوب السودان تأهلاً تاريخياً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس بتغلبه على نظيره منتخب أنغولا 101-78 السبت في كأس العالم لكرة السلة.
واستفاد منتخب جنوب السودان من خسارة المنتخب المصري بصعوبة أمام نظيره النيوزيلندي (86-88) لينجح في حجز مقعد له في الأولمبياد المقبل وذلك بحسمه البطاقة الإفريقية المؤهلة مباشرة الى منافسات كرة السلة.
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