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تأهل تاريخي لجنوب السودان إلى الأولمبياد

9/2/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق منتخب جنوب السودان تأهلاً تاريخياً إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس بتغلبه على نظيره منتخب أنغولا 101-78 السبت في كأس العالم لكرة السلة.
واستفاد منتخب جنوب السودان من خسارة المنتخب المصري بصعوبة أمام نظيره النيوزيلندي (86-88) لينجح في حجز مقعد له في الأولمبياد المقبل وذلك بحسمه البطاقة الإفريقية المؤهلة مباشرة الى منافسات كرة السلة.



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