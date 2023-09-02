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منتخب السلة يختتم مشواره المونديال بالخسارة من المكسيك

9/2/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






موفد اتحاد الإعلام الرياضي
مانيلا – اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة السلة بالخسارة من المنتخب المكسيكي بنتيجة 80-93 (النصف الأول 43-43)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن ختام مباريات الأدوار الترتيبية 17 إلى 32.
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، اللقاء معتمدا على مالك كنعان في صناعة الألعاب بدلا من فريدي إبراهيم، الذي غاب عن كشف المباراة بسبب الإصابة، وبإسناد من سامي بزيع والمجنس رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي زين النجداوي وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد المدير الفني للمنتخب المكسيكي عمر كوينتيرو على الخماسي، بول ستول وباكو كروز وفابيان خايمس وغابرييل هيرون ويوشوا إيبارا.
افتتح جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني بنقطتين من رميتين حرتين، ليرد هيرون بسلتين ثلاثيتين وواحدة من اختراق هجومي ومثلها لكروز (10-2)، ما دفع مدرب "الصقور" لطلب وقت مستقطع من أجل إعادة ترتيب أوراقه، ومعه تحسن شكل أداء المنتخب رغم سلتي إيبارا ونقطة هيرون، ليسجل الدويري وحمارشة وهاشم ثلاث سلات من المسافة المتوسطة مع ثلاثية لجيفرسون (11-15)، ليأتي الدور على مدرب المكسيك كوينتيرو لطلب وقت مستقطع مع العودة القوية للصقور، ليسجل خايمس وايبارا من المحاور كافة، قبل أن يرد جيفرسون والدويري بسلات من "دنكات عنيفة" مع سلة للحمارشة من "الفاست بريك" لتنتهي الفترة الأولى بالتعادل (24-24).
وتبادل الفريقان التسجيل مع بداية الفترة الثانية من المسافة المتوسطة وخط الرميات الحرة، فسجل كروز سلة مع نقطتين من رميتين حرتين، فيما كان هاشم عباس وشاهر يسجلان بنفس الطريقة، ليستمر التعادل (28-28)، ثم تبادل غوتيريز وشاهر التسجيل من المسافة البعيدة، ومع تواصل فصول الإثارة انتهى النصف الأول بالتعادل (43-43) بعد التعادل في نتيجة الفترة الثانية (19-19).
وبلغت الإثارة ذروتها في الفترة الثالثة، التي استهلها جيفرسون بسلة مع نقطة من رمية اضافية، ليرد ستول بسلة ثلاثية، ثم اضاف أبو حواس نقطة من رمية حرة ومثلها لجيفرسون من "تيكنيكال فاول" على إيبارا، ومع تبادل عملية التسجيل، كان بزيع يطرق سلة المكسيك بسلتين من المسافة البعيدة، وجدت ردا سريعا من هيرون وستول، وأمام الأفضلية النسبية للمكسيك، نجحت كتيبة المدرب كوينتيرو بكسر التعادل والتقدم في النتيجة الإجمالية (68-65) بعد حسمهم الفترة (25-22).
وعلى إيقاع سلة لجيفرسون من داخل القوس انطلقت الفترة الرابعة، ليرد ستول بسلة من المسافة البعيدة مع نقطتين من رميتين حرتين، وهي المسافة التي عاد جيفرسون ليسجل منها نقطتين للصقور، قبل أن يقلص كنعان الفارق إلى نقطة بإضافته سلة ثلاثية (72-73)، ثم جاء الدور على هاشم عباس ليسجل من "الفاست بريك" مع نقطتين من رميتين حرتين للدويري، ليرد ايبارا بسلتين من متابعتين هجوميتين مع سلة لكروز (79-76)، ما دفع الصوص مجددا لطلب وقت مستقطع، لكن المكسيك استطاعت حسم النتيجة النهائية (93-80)، بفوزها في الفترة الأخيرة (25-15).



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