بهدف بيلينغهام القاتل.. ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني
التاريخ
9/2/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي بصعوبة بالغة 2-1 اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 11 بواسطة بورخا مايورال ثم أدرك خوسيلو التعادل في الدقيقة 47 وبعد ذلك منح الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام نقاط الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90+5.
ويحتل ريال مدريد صدارة الليغا بالعلامة الكاملة (12 نقطة).
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