من داخل السجن.. داني ألفيس برسالة مؤثرة لزوجته: يا له من عار
التاريخ
9/2/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فاجأت جوانا سانز متابعيها من خلال مشاركتها رسالة كتبها داني ألفيس إليها من داخل السجن، كما شاركت جزءا كبيراً من أغنية كرسها الفنان بورتوريكو لزوجته السابقة روزاليا.
وكتب ألفيس لجوانا "فقط في حالة عدم تحدثنا مرة أخرى، ولم أنظر الى العينين المفضلتين لديّ، أقول الى العالم أنني سأحزن عليك، سأفتقدك، لا يوجد شيء أخفيه هنا، ولكن هناك بعض الأشياء التي أريد إخراجها من صدري".
وأضاف ألفيس "الجميع يعلم، من الصعب بالنسبة لي التعبير عن كل عيوبي وأنت تعرفيها، ولا بد لي أيضا من تحمل الأشياء الخاصة بك .. يا له من عار، لم يعد الأزواج يدومون، كيف يمكنني أن لا أرى كل حياتي معك عند شروق كل شمس".
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