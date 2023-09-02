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من داخل السجن.. داني ألفيس برسالة مؤثرة لزوجته: يا له من عار

9/2/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاجأت جوانا سانز متابعيها من خلال مشاركتها رسالة كتبها داني ألفيس إليها من داخل السجن، كما شاركت جزءا كبيراً من أغنية كرسها الفنان بورتوريكو لزوجته السابقة روزاليا.





وكتب ألفيس لجوانا "فقط في حالة عدم تحدثنا مرة أخرى، ولم أنظر الى العينين المفضلتين لديّ، أقول الى العالم أنني سأحزن عليك، سأفتقدك، لا يوجد شيء أخفيه هنا، ولكن هناك بعض الأشياء التي أريد إخراجها من صدري".

وأضاف ألفيس "الجميع يعلم، من الصعب بالنسبة لي التعبير عن كل عيوبي وأنت تعرفيها، ولا بد لي أيضا من تحمل الأشياء الخاصة بك .. يا له من عار، لم يعد الأزواج يدومون، كيف يمكنني أن لا أرى كل حياتي معك عند شروق كل شمس".

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