كفرسوم يتوج بلقب بطولة البراعم لكرة اليد
التاريخ
9/2/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - فاز فريق كفرسوم بلقب بطولة البراعم لكرة اليد بعد الفوز الذي حققه على فريق النصر بنتيجة 17-15 في المباراة النهائية التي جرت السبت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بحضور رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، واولي كلار رئيس قسم الرياضة من اجل التنمية في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والخبير الألماني وولف جانج.
وكانت فرق كفرسوم والنصر والكتة ووادي السير قد تأهلت إلى الدور قبل النهائي.
وسبق للاتحاد وأن اقام بطولة البرعمات، والتي فاز بها فريق كفرسوم، وحل فريق الكرك بالمركز الثاني.
ويذكر أن بطولة البراعم والبرعمات تأتي ضمن برنامج التطوير الذي أقامه الاتحاد بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يهدف إلى صقل ورعاية اللاعبين صغار السن ومتابعتهم من خلال مراكز التدريب في مختلف مناطق المملكة.
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