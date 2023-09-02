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كفرسوم يتوج بلقب بطولة البراعم لكرة اليد

9/2/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - فاز فريق كفرسوم بلقب بطولة البراعم لكرة اليد بعد الفوز الذي حققه على فريق النصر بنتيجة 17-15 في المباراة النهائية التي جرت السبت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بحضور رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير المنسي، واولي كلار رئيس قسم الرياضة من اجل التنمية في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والخبير الألماني وولف جانج.
وكانت فرق كفرسوم والنصر والكتة ووادي السير قد تأهلت إلى الدور قبل النهائي.
وسبق للاتحاد وأن اقام بطولة البرعمات، والتي فاز بها فريق كفرسوم، وحل فريق الكرك بالمركز الثاني.
ويذكر أن بطولة البراعم والبرعمات تأتي ضمن برنامج التطوير الذي أقامه الاتحاد بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يهدف إلى صقل ورعاية اللاعبين صغار السن ومتابعتهم من خلال مراكز التدريب في مختلف مناطق المملكة.



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