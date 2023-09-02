الأردن يتصدر الترتيب العام في بطولة غرب آسيا للكراتيه ‏

الأردن يتصدر الترتيب العام في بطولة غرب آسيا للكراتيه
التاريخ
9/2/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تصدر الأردن الترتيب العام في اختتام
منافسات بطولة غرب آسيا للكراتيه اليوم التي اقيمت منافساتها في الصالة الرياضية في جامعة البترا، بمشاركة 8 دول هي الأردن وفلسطين
والعراق واليمن والسعودية والكويت والإمارات وسورية، وقرابة 200 لاعبا ولاعبا.
وجمع الأردن 23 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية
و11 ميدالية برونزية، وجاءت السعودية في المركز الثاني ، وحلت
الكويت في المركز الثالث، وجاءت فلسطين في المركز الرابع، وحلت الإمارات في المركز
الخامس، وجاءت العراق في المركز السادس، وحلت سورية في المركز السابع وجاءت اليمن في
المركز الثامن.
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