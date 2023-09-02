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الأردن يتصدر الترتيب العام في بطولة غرب آسيا للكراتيه ‏

9/2/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تصدر الأردن الترتيب العام في اختتام منافسات بطولة غرب آسيا للكراتيه اليوم التي اقيمت منافساتها في الصالة ‏الرياضية في جامعة البترا، بمشاركة 8 دول هي الأردن وفلسطين والعراق واليمن والسعودية والكويت والإمارات وسورية، وقرابة ‏‏200 لاعبا ولاعبا.‏
وجمع الأردن 23 ميدالية ذهبية و18 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية، وجاءت السعودية في المركز الثاني ، وحلت الكويت في المركز الثالث، وجاءت فلسطين في المركز الرابع، وحلت الإمارات في ‏المركز الخامس، وجاءت العراق في المركز السادس، وحلت سورية في المركز السابع وجاءت اليمن في المركز الثامن.‏



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