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في الذكرى الخامسة لوفاته.. ركين تستذكر والدها سعد السيلاوي

9/2/2023 2:21:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مرت يوم أمس ذكرى وفاة الإعلامي الأردني سعد السيلاوي، والذي توفي يوم السبت 1 سبتمبر 2018، عن عمرٍ ناهز 55 عامًا، بعدَ معاناةٍ مع مرض سرطان الحنجرة.

وكتبت ابنته الممثلة الأردنية ركين سعد عبر حسابها الخاص "فيسبوك": "اليوم بصيرلك خمس سنين بابا.. نفسي تكون موجود.. جد نفسي ... مشتاقتلك كتير و كل يوم من وقت ما رحت و انا بفكر فيك و بدعيلك..الله يرحمك يا حبيب قلبي ... بحبك كتيير كتييير يا احلى اب بالدنيا كلها".



وكان السيلاوي أصيب بسرطان الحنجرة عام 2012 ما استدعى استئصالها في العام 2013 ثم تعافى من المرض وعاد لمزاولة مهنته.

وفي العام 2014 قلد جلالة الملك عبدالله الثاني السيلاوي وسام الحسين للعطاء المتميز بمناسبة الذكرى الـ 68 لذكرى الاستقلال.

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