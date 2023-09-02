هل يجوز للمأذون تزويج وتطليق نفسه؟ (فيديو)

كشف نقيب المأذونين في مصر إسلام عامر، موقف تزويج وتطليق المأذون لنفسه وأبنائه وأشقائه.



وأوضح إسلام عامر أن القانون المصري لا يجيز أن يزوج أو يطلق المأذون نفسه، ونفس الحال بالنسبة لأبنائه وأشقائه.



أشار "عامر" إلى أن مصر هي البلد الوحيد الذي به مؤخر صداق في عقد الزواج، والذي يمكن أن يتضمن أي من الشروط التي يطلبها الطرفان.



