هل يجوز للمأذون تزويج وتطليق نفسه؟ (فيديو)

هل يجوز للمأذون تزويج وتطليق نفسه؟ (فيديو)
التاريخ
9/2/2023 2:21:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كشف نقيب المأذونين في مصر إسلام عامر، موقف تزويج وتطليق المأذون لنفسه وأبنائه وأشقائه.
وأوضح إسلام عامر أن القانون المصري لا يجيز أن يزوج أو يطلق المأذون نفسه، ونفس الحال بالنسبة لأبنائه وأشقائه.
أشار "عامر" إلى أن مصر هي البلد الوحيد الذي به مؤخر صداق في عقد الزواج، والذي يمكن أن يتضمن أي من الشروط التي يطلبها الطرفان.
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