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الكتاب المقدس تطلق حملة توزيع القرطاسية بالتعاون مع مسار الخير

9/2/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت جمعية "دار الكتاب المُقدَّس"، بالتعاون مع جمعية مسار الخير للتنمية المستدامة، حملة توزيع حزمة قرطاسية لأكثر من 2000 طلاب المدارس الحكومية في قرى محافظة الكرك ومادبا ومعان.

وانطلقت المبادرة في مرحلتها الأولى في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، وزارت مدرسة غور حديثة الأساسية في غور حديثة، ومدرسة عثمان بن عفان في غور المزرعة، ومدرسة الغويبة الأساسية المختلطة ومدرسة الغويبة الأساسية للذكور.

وبين مؤسس جمعية مسار الخير محمد القرالة، أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر العلم والثقافة بين الطلبة، ليتمكن الأطفال من المطالعة والقراءة للنهوض بالمستوى التعليمي وتعزيز قدراتهم العلمية لشق دروبهم نحو العلم والمعرفة، موضحة أن المبادرة تحتوي على مجموعة قيمة من المستلزمات والدفاتر والقرطاسية، التي تساعد الطلبة على تعليمهم.

وأشاد القرالة بدعم جمعية الكتاب المقدس الموصول لجمعية مسار الخير وإطلاقهم هذه المبادرة التي تحمل أبعاداً إنسانية تعكس مفاهيم التكافل الاجتماعي في خدمة المناطق المهمَّشة في الأردن.

وصرّح الأمين العام لدار الكتاب المقدس منذر النعمات بأن مثل هذه المبادرات المجتمعية تأتي للتأكيد على مبدأ الشراكة بين الهيئات المجتمعية والمؤسّسات الحكومية للتوسُّع في تقديم الخدمات لأبناء المجتمع المحلي، كما أن هذه المبادرة جاءت للتخفيف عن الكثير من الأُسَر غير القادرة على توفير هذه اللوازم المدرسية،وسوف تستمر حملة توزيع حزمة القرطاسية مع العديد من الشركاء وتستهدف محافظات أخرى أيضا وهي امتداد لأكثر من خمسين عامًا من الخدمة لجمعية دار الكتاب المُقدس في الأردن.

وثمن رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية في غور المزرعة جهود جمعية الكتاب المقدس وجمعية مسار الخير، على دعم وإطلاق المبادرات في مدارس لواء الأغوار الجنوبية.

وجدير بالذكر أن جمعية دار الكتاب المقدس بدأت عملها في المملكة الأردنية الهاشمية في بداية سبعينيَّات القرن العشرين، وهي عضوٌ في الاتِّحاد العالمي لجمعيات الكتاب المُقدس المنتشرة في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم، ومقرة في المملكة المتحدة.



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