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القط الذي علمني الطيران تجربة شخصية ينسجها هاشم غرايبة

9/2/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدرت الطبعة الثانية من رواية "القط الذي علمني الطيران" للكاتب والروائي هاشم غرايبة، عن الآن ناشرون وموزعون في عمان 2023، لتكون إضافة نوعية وجديدة لأدب السجون في الأردن والعالم.
الرواية التي كتبها غرايبة في الفترة (1977 -1978) تستمد مادتها من التجربة الشخصية للكاتب في سجن فرعي صغير (سجن إربد- دار السرايا اليوم)، مع مساجين قساة لكنهم صادقون.. كما يقول غرايبة: "هنا الناس مكشوفو السريرة، أرواحهم مشرعة الأبواب، مخلعة النوافذ.. لكنهم أبناء الحياة".
الرواية التي ترصد تدفق الحياة القوي الذي ينبض في أعتم زوايا السجن، وتمثل مراجعة شجية للذاكرة وهي تتمدد عبر الزمان والمكان، وإضاءة لقنديل الحزن الشفاف في روح السجين.. شكلت مادتها الأساسية من التجربة الشخصية، ورغم أنها تأخذ ملامح السيرة الذاتية.. لكنها في النهاية عمل إبداعي يعتمد التخييل في بنائه، وهي رواية مكتملة الأركان والبناءات الفنية الجميلة والواعية.
وفي حكاية العمل، يدخل الفتى "عماد" إلى السجن ليجد سنده في صداقة لص اسمه "القط"، وهو رجل حر، حالم، وشفاف، لكنه متدثر بالسخرية يتقي بها شرور الواقع.. شخصية القط المركبة والتي يبدو وكأنه اختار قدره كلص، ورضي بأن يكون دون من حوله، ولأنه يبخل بإظهار مكنونه النبيل، وثقافته الخاصة، فلا يفيض عشقه العميق للحياة، وتوقه الأصيل للحرية إلا حين يضطره الموقف لذلك. ومن هذه الصداقة بين (اللص صاحب الخبرة بالحياة) و(السجين السياسي الغض) تضاء شخصيات السجن من حولهما، وتتشعب الرواية لنتعرف على عالم مختلف عما ألفنا، وشديد الالتصاق بما نعرف في الوقت ذاته، لتشكل رواية "القط الذي علمني الطيران"، بحثا عميقا ورسالة مهمة من جيل الهزائم الكبرى والمعارف الشاقة، إلى جيل سيولة الاتصال وسهولة التواصل، جيل الانتصار وقبول تحديات العصر.. فكل جيل يخوض تحدياته وفق إمكانياته ضمن شرطي الزمان والمكان..
ويرى الناقد الدكتور غسان عبد الخالق، أن غرايبة نجح في رهان الرواية الجديدة وقدم لنا رواية منغمسة في الواقع زمانا ومكانا وشخوصا وأحداثا، لكنها حلقت عاليا فوق جراحه واستطاع تجاوز الغضب والألم، إذ أراد غرايبة مزيجا من الرواية المبتكرة والسيرة الذاتية والخيال والواقع. لافتا إلى أن شخصيات الرواية عبارة عن نماذج بشرية حقيقية لها نزواتها ولحظات ضعفها ومواقيت تتوهج فيه ثم تخبو، فتوقف السجن عن أن يكون مكانا هندسيا وأصبح حالة شعرية مكانية، حيث عمل غرايبة على بناء الصورة الروائية عبر رصف مئات التفاصيل الواقعية والحقيقية أملا في إيصال المغزى الوجودي البحت.
في حين يؤكد د.جمال مقابلة، أن القارئ في رواية "القط الذي علمني الطيران" لهاشم غرايبة، يقف على ثلاثة مستويات من السرد انطلاقًا من صاحب الصوت المتكلم، فنحن أولا أمام "راوية عليم" لا نعرف له اسمًا أو تعينًا ونكاد لا نجد له في الرواية تمثلا لأي شخصية من الشخصيات. وصوت هاشم غرايبة الذي ينطلق من قوله:"أنا الراوي هاشم غرايبة، كنت أقلب أوراق كناش مصفرة كتبتها قبل ثلاثة وثلاثين عامًا. وهو زمن كتابة الرواية. التي تجري أحداثها بين العامين 1977 و1978، فطارت من بينها زهرة ياسمين مثل فراشة بلون التبن لتحط على كفي، وتصل روحي بخيط من شذى الياسمين مع زهو الشباب، وزمن الإلهام، ودفء الحلم، وقدسية الكرامة الشخصية.. في حين يتجلى الصوت الثالث بصوت البطل "عماد الحوراني"، الذي يمر بتجربة السجن وتدور كل أحداث الرواية عليه. وليس من الصعب على القارئ أن يلحظ التداخل بين هذه الأصوات.
ويذكر أن هاشم غرايبة أديب أردني مواليد قرية حوارة شمال الأردن، نال جائزة محمود سيف الدين الإيراني للقصة القصيرة من رابطة الكتاب الأردنيين سنة 1987 عن مجموعته "هموم صغيرة"، ومنح درع الرواد العرب (من جامعة الدول العربية بالقاهرة) عن مجمل أعماله الأدبية سنة 2000. كما نال جائزة محمد نزال العرموطي للإبداع والدراسات العمانية (حقل الرواية)، التي أطلقها آل العرموطي برعاية بيت الشعر الأردني سنة 2008 عن روايته "الشهبندر". وفاز بمنحة ضمن مشروع التفرغ الإبداعي الثقافي الذي تشرف عليه وزارة الثقافة سنة 2007.



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