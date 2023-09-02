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صدور عدد جديد من مجلة قناص الثقافية

9/2/2023 2:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في عددها الجديد (شهر آب أغسطس- 2023)، نشرت مجلة "قناص" الثقافية عددا مميزا من المواد والمتابعات في رصدها ومتابعتها الدؤوبة للحركة الثقافية العربية والعالمية، إضافة إلى مجموعة من المقالات والنصوص الإبداعية والحوارات الثقافية، ساهم في كتابتها نخبة من الكتاب والنقاد والمبدعين.
في باب نصوص، نشرت المجلة أربع قصائد للشاعرة الإماراتية ظبية خميس، وقصيدة للشاعر العراقي صادق الطريحي بعنوان "نفور الزيت"، وقصة بعنوان "ضحك الضباع" للكاتب السوري باسم سليمان، وفي باب فضاءات نقرأ ملفاً أعده وقدم له الشاعر العراقي أحمد ضياء بعنوان "الشعر العراقي الراهن.. حقيقة الكتابة وسيلان النص"، وتضمن مختارات شعرية لكل من الشعراء زين العابدين المرشدي وآية ضياء وأيوب سعد ووسام علي وعلي محمود خضير وأحمد ضياء.
في باب "جاليري قناص"، نجد ألبوم صور من مدينة أصيلة المغربية بعدسة الكاتب والمترجم المغربي الألماني نور الدين الغطاس. وفي زاوية مكتبة بورخيس، قراءة في شعر الشاعر الأميركي دونالد هول للشاعر والمترجم العماني زاهر السالمي، وقراءة في رواية الكاتب الفرنسي فنسنت لوديه "أخ" للكاتب السوري فراس ميهوب، فيما تصدت الكاتبة والمترجمة المصرية شيرين ماهر لترجمة مقال عن اللغة الألمانيّة بعنوان "أنجبورج باخمان وماكس فريش.. حب القرن" للكاتب الألماني إيريس راديش، كما نقرأ مادة نقدية للناقد المغربي عزيز العرباوي عن رواية "الجولة الأولى من مؤتمر الريح" للكاتب المغربي محمود عبدالغني، فيما يكتب الناقد والأكاديمي السوري د. حسام الدين فياض حول مفهوم النقد الثقافي: محاولة للتأصيل.
وفي زاوية متابعات ثقافية، ثمة خبر عن صدور الأعمال الروائية الكاملة للكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، وذلك عن دار العائدون في الأردن، كما نقرأ عن صدور الترجمة الإيطالية لرواية "نارنجة" للكاتبة العُمانية جوخة الحارثي، كذلك نقرأ حول إعلان إدارة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي إغلاق باب الترشح والترشيح للدورة التاسعة للجائزة (2023)، كما نقرأ عن ندوة نقاشية حول رواية "الحرب التي أحرقت تولستوي" للكاتبة الأردنية زينب السعود، إضافة إلى مجموعة من الأخبار الموجزة عن الكتب الصادرة حديثاً لكل من: الشاعر السوري منذر مصري (خطوات على مسطبة إسمنت حديثة الصب- مختارات شعرية)، والباحثة الأردنية أفنان منير زلوم (صورة البطل في الشعر الأندلسي- دراسة)، والكاتبة السورية سماح العيسى (صور قصيرة- نصوص)، والروائي الأردني محمد زعاترة (الحلم الأخير- رواية)، والشاعر السوري مصعب النميري (فتى ضائع بقميص مزهر- شعر)، والكاتب المغربي سعيد بوخليط (ترانيم ذاكرة: سيرة الأيام الأولى).
ومن الجدير بالذكر، أن "قناص" مجلة ثقافية إلكترونية، تنفتح على أشكال الأدب والفنون في تموجها الزمني، تصدر من سلطنة عُمان، وبكادر تحريري مكون من: الشاعر والمترجم العُماني زاهر السالمي رئيساً للتحرير، والكاتب والصحفي السوري عماد الدين موسى مديراً للتحرير.



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