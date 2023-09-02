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انطلاق فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية والثقافية الاثنين

9/2/2023 2:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار تنطلق فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية والثقافية: المستقبل الآن، يوم الاثنين في عمان، بتنظيم من قبل مؤسسة (أنا أتجرأ) للتنمية المستدامة وبالشراكة مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من خلال التعاون الدولي الألماني (GIZ) للصناعات الثقافية والإبداعية.
ويضم الملتقى مناقشات ورؤى تسلط الضوء على الدور المحوري للاقتصاد الإبداعي في التقدم الاقتصادي العالمي، والاعتراف بأهميته من قبل الحكومات وقادة الفكر على حد سواء، ويستمر حتى 6 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ومن المقرر أن يكون الملتقى بمثابة التقاء لممثلي الحكومات من الأردن وألمانيا، جنبا إلى جنب مع المؤثرين من القطاع الإبداعي والثقافي المتنوع والفعال من الأردن ولبنان وألمانيا.
ويضم جدول أعمال الملتقى، مجموعة من الحواريات الستة التي سيتم تنفيذها في عمان والكرك وإربد، وحلقات نقاشية تتناول مواضيع محورية، بما فيها السياسات التي تدعم الإبداع، ودور المرأة في الاقتصاد العالمي، ورسم مسار مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وقابلية توظيف الشباب، والقوة التحويلية للتعليم، واستراتيجيات التمويل المبتكرة في القطاعات الإبداعية.
إضافة إلى، الورش والجلسات التفاعلية لاستكشاف الابتكار الرقمي، والويب 3.0، والتعلم غير الرسمي، والطرائق المالية الرائدة للتمويل.
وتشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها؛ كيفية النهوض بالصناعات الإبداعية والثقافية في الأردن، والتأثير الفعال للمرأة في مجال الإبداع والثقافة، وبيانات عن مسار الاقتصاد الإبداعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتسخير الإمكانات لتوظيف الشباب من خلال المشاريع الإبداعية والثقافية، ورعاية الابتكار من خلال التعليم، وتمكين الابتكار الرقمي للويب 3.0، وإثراء تطوير الصناعات الإبداعية والثقافية من خلال التعلم غير الرسمي، فضلا عن طرق التمويل المتاحة.
يمهد الملتقى لإقامة معرض للفنون الرقمية أو ما يعرف بالرموز الفريدة غير القابلة للاستبدال (إن . أف . تي) والذي سيعقد في الأردن، ويضم أعمالا لفنانين من الأردن والمنطقة.
وتمثل الرموز الفريدة (غير القابلة للاستبدال)، جانبا معاصرا للفن والتصميم يمنح المبدعين حقوق براءات الاختراع والحماية.
رسالة الملتقى للصناعات الثقافية والابداعية، تؤكد الاعتراف العالمي المتطور بتأثير الاقتصاد الإبداعي على النمو الاقتصادي والابتكار والتنوع الثقافي والاستدامة، ومواجهة التحديات الحرجة، وتعزيز التعاون، وإعادة تعريف مستقبل الإبداع والثقافة.



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