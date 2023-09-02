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5 أفلام من هوليود رسمت نهايات مأساوية للعالم

9/2/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في ظل حالة الخوف من النهاية التي كشف عنها الرواج الهائل لبعض الأفلام التي تعرضت لموضوعات تتعلق بنهاية العالم، ووصلت إلى ذروتها في أفلام مثل "يوم القيامة" (Doomsday) و"كتاب إيلاي" (The book of Eli) استغل منتجو هوليود الوضع لتخصيص مساحة هائلة للعمل في أفلام تخويف البشر من المستقبل.
ومنذ بداية القرن الـ21، تلعب هوليود على وتر التخويف، لذلك تأتي النبوءات الهوليودية دائما لتربط بين واقع العالم بما يحتويه من أزمات، وبين خيال قد يؤدي به إلى أزمات تنهي وجوده.
ويحاول السينمائيون، خاصة في الولايات المتحدة، تخيل عالم ما بعد النهاية، يتراوح بين مستعمرة تقع بالكامل تحت سيطرة شخص وبين مكان خرب أشبه بالغابة، أو كبسولة فضائية يعيش فيها الناجون.
"الطريق" (The Road) العام 2009
في هذا الفيلم المستوحى من رواية الكاتب والروائي الأميركي كورماك مكارثي، تدور الأحداث بعد تدمير أميركا وهجر سكانها منازلهم. وتموت المحاصيل الزراعية وتختفي البنية التحتية للحضارة، ويشق رجل وصبي طريقهما نحو البحر الذي يمثل أملا في حياة جديدة بعيدة عن السكان المتوحشين الذين بقوا على قيد الحياة.
وتظهر مشاهد "فلاش باك"، ذكريات الرجل مع زوجته وابنه، ففي أوقات الدمار التام تظل الذكريات ما يتشبث به الإنسان، خاصة أن الرجل يعرف أنه يمكن أن يموت في أي لحظة تاركا ابنه وحيدا يواجه عالما من الرعب، وهو ما بتنا نتوقعه خاصة مع حروب المياه والتغيرات المناخية التي تدفع العالم لصراعات على الماء والغذاء والبقاء.
"تشغيل لوغان" (Logan's Run) العام 1976
يستند الفيلم إلى رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبين ويليام إف نولان وجورج كلايتون جونسون. وتدور الأحداث في المستقبل العام 2274، ويصور الفيلم مجتمعا مثاليا يتبع مواطنوه التعليمات التي تؤدي إلى التناسخ، وتتم التضحية بالمواطنين في سن الثلاثين لمنع الانفجار السكاني، ومن يحاولون الفرار يتم تعقبهم وإرغامهم على العودة للوفاء بواجباتهم.
"عدوى" (Contagion) العام 2011
رغم عرض الفيلم لأول مرة العام 2011، إلا أنه أصبح رائجا مرة أخرى بعد انتشار فيروس "كورونا"، ويدور حول تفش عالمي لفيروس يبدأ في هونغ كونغ. وبدا الأمر متشابها لحد التطابق بين الفيلم وما عاشه العالم خلال هذه الجائحة.
الفيلم ليس وثائقيا، لكن ريبيكا كاتز مديرة مركز علوم الصحة العالمية والأمن بجامعة جورج تاون تقول: "إن نهاية الفيلم تعرض على الطلاب في فصول الأمراض المعدية عند التطرق لمعرفة كيف تنتقل العدوى من الحيوانات للبشر، ومدى الترابط الكبير بين عناصر البيئة بالكامل".
"الذكاء الاصطناعي" (A.I) العام 2001
يسرد الفيلم قصة تراجع أعداد سكان العالم بعدما تسببت التغيرات المناخية في القضاء على المدن الساحلية، ولتعويض ذلك النقص، تمت الاستعانة بالروبوتات البشرية التي تقوم بمهامها بدقة لكنها غير قادرة على تعويض المشاعر الإنسانية.
"بعد غد" (The Day After Tomorrow) العام 2004
يصور تغيرات مناخية كارثية يستعرضها خلال رحلة استكشافية لعالم مناخ إلى القارة القطبية الجنوبية. ويؤكد هذا العالم، أن الاحتباس الحراري سيقود الكوكب نهاية الأمر إلى عصر جليدي جديد من دون أن يستمع له أحد.
وتثبت صحة التوقعات نهاية الأمر، ويغادر مواطنو أميركا تدريجيا لاجئين إلى المكسيك هربا من موجة التجمد التي تجتاح البلاد، وتتحول نيويورك إلى مدينة شبه قطبية، وفي النهاية ينظر رواد الفضاء إلى الأرض من المحطة الفضائية فيظهر نصف الكرة الشمالي مغطى بالجليد والثلوج. - (الجزيرة نت)



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