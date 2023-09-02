ما تزال قضية الاعتداء على الكوادر الصحية موجودة على الرغم من ترجعها قياسا بالسنوات الماضية.



وفي هذا السياق، أكد نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة أنه في عام 2023 ولغاية أواخر الشهر الماضي، كانت هناك 5 حالات اعتداء على ممرضين وصلت للنقابة وفي عام 2022 وصلت 4 حالات أيضا.



وبلغت الأرقام، أكد الخرابشة أنه في الأقسام الداخلية وطوابق المستشفيات فإن هناك ممرضا واحدا لكل 7 مرضى، وفي العناية المركزة هناك فإن النسبة هي ممرض واحد لكل مريضين اثنين.



وأوضح أنه في أقسام الطوارئ، فإن هناك تصنيفا للمرضى بين طارئة أو غير طارئة، وبالتالي فإن النسبة المقدرة هي ممرض واحد لكل 5 مرضى.



وقال الخرابشة إن الحالات التي تم الاعتداء عليها منذ بداية عام 2023، تواصلت مع مجلس النقابة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبينا أن الأهم من قبل المجلس هو ألا يكتب في المحضر الأمني أن الواقعة هي "مشاجرة" لأن ذلك يسقط حقه القانوني.



وأوضح أنه يجب أن تدون الواقعة على أنها اعتداء على موظف أثناء قيامه بواجبه المهني، منوها إلى أن القانون واضح في هذا الموضوع سواء في قطاع الصحة وأي قطاع آخر.



وأشار نائب نقيب الممرضين إلى أن الحالات التي تسجل لدى النقابة "يتم السير بها قانونيا وتسير في المحاكم ضمن جلسات ومتابعة مستمرة".



ولفت إلى أن الأرقام باتت في انخفاض، فمن 80 حالة اعتداء العام 2018 إلى 5 حالات في 2023، لافتا إلى أن المأمول الوصول إلى "صفر" حالات اعتداء.



وأكد الخرابشة أن عدد أعضاء الهيئة العامة في النقابة وصل إلى ما يقارب من 34 ألف ممرض وممرضة، منهم 7 آلاف في القطاع الخاص و11 ألفا في القطاع العام كما أن هناك الآلاف من الممرضين العاملين في الخارج.

وشدد على ضرورة تغليظ عقوبات المعتدين على الكوادر الصحية.



وأضاف الخرابشة: "مثلما يتم تغليظ العقوبات على مخالفات السير، فإن الاعتداء على الموظف أثناء عمله في المستشفى يجب أن يكون عقابه رادعا".



وفي مساء الثلاثاء الماضي، أصيب ممرض يعمل في طوارئ مستشفى الأمير حمزة بجروح في الوجه، إثر اعتداء وقع عليه من قبل مرافق أحد المرضى.

وتعليقا على ذلك، قال مدير المستشفى الدكتور كفاح أبو طربوش، إن الاعتداء جاء على إثر اعتقاد مرافق المريض أن الحالة التي معه تستدعي التدخل الفوري، ونظرا لانشغال الطبيب ما أثار غضبه وبدأ بالعنف ضد الكادر التمريضي.



وأوضح أبو طربوش أن الممرض المعتدى عليه أصيب بجرح سطحي بالوجه وأن حالته الصحية متوسطة، حيث تم تقديم شكوى رسمية للأجهزة الأمنية.



وفي نقابة الأطباء، تم تسجيل 7 حوادث اعتداء على أطباء في العاصمة عمان تم التعامل معها قانونيا، وفق عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري.



وأكدت فاخوري أن عددا مماثلا من الاعتداءات وقع على أطباء في باقي المحافظات منذ مطلع العام الحالي.

وأشارت إلى أن هناك أسبابا عدة لهذه الظاهرة منها الضغوط المعيشية التي يتعرض له المواطنون وأقرباء المرضى، بالإضافة إلى أن معظم الاعتداءات تكون في أقسام الطوارئ.



وبينت أنه مما لا يعرف أن قسم الطوارئ في مستشفيات القطاع العام أو الخاص، هي بؤر ساخنة للعنف في بعض الأحيان، خصوصا وأن المرضى الذين يدخلون الطوارئ هم في كثير من الأحيان يعانون من أعراض طارئة.



وأوضحت فاخوري أنه على ذوي المرضى، تقبل فكرة أن بعض المرضى في الطوارئ قد يعانوا من أمراض لا يمكن علاجها ثم يتوفون، مبينة أن الوفاة بين مرضى الطوارئ هي التي تكون سببا للاعتداءات على الأطباء والممرضين وغيرهم.



وأكدت أن سمة "الانتظار" واردة جدا في أقسام الطوارئ وبالتالي على ذوي المرضى أن يتمتعوا بالصبر خصوصا في ظل إجراءات طبية تكون معتمدة مسبقا في التعامل مع المرضى من صور أشعة وتحاليل مخبرية وغيرها.



ولفتت فاخوري إلى أن الإحباطات التي يعاني منها ذوو المرضى في أقسام الطوارئ يتم تفجيرها في وجه الكوادر الصحية.

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