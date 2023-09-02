تحتّم مؤشرات ارتفاع حدّة الإجهاد المائي في الأردن، المصنّف ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، اتخاذ إجراءات، حثّ مختصون وخبراء في قطاع المياه على ضرورة تبنيها وبشكل سريع؛ وقبل اختلال منظومة الأمن المائي والغذائي والصحي على حد سواء.



وفي خصوصية الوضع المائي الأردني، أكد مختصون، في تصريحات لـ"الغد"، أولوية التخطيط والتحضير خلال الوقت الراهن، لمشاريع من شأنها تعزيز التزويد المائي جنبا إلى جنب المضي بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة.



وأشاروا لضرورة الأخذ بالاعتبار أن "كميات المياه المعتزم تحليتها في العقبة، لا تعالج الضخ المتقطع واستنزاف المياه الجوفية، إذ إن كمية المياه المتوقع تحليتها في العقبة والبالغة 300 مليون متر مكعب سنويا أقل بكثير من الكمية المطلوبة لحل القضيتين".



وفيما حذر تقرير علمي صدر مؤخرا عن "ميدل إيست آي"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر مؤشرات ارتفاع حدة الإجهاد المائي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الأردن، بحلول العام 2050، حيث ستشهد المنطقة "بعضا من أعلى مستويات الإجهاد المائي في العالم"، أوصى الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ضرورة اعتماد الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، على مجموعة كبيرة من تدخلات ومشاريع تتمحور حول زيادة التزويد المائي وإدارة الطلب على المياه في كافة القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية.



وقال الدحيات إن تلك التدخلات تهدف لتحقيق الاستقرار في ملف الأمن المائي الأردني، وتقليل حدة الإجهاد المائي، مشيرا لأن مشروع تحلية مياه البحر الاحمر هو "أهم مشاريع التزويد المائي التي ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط"، منوها في الوقت نفسه لضرورة المضي بمشاريع تزويد مائي من شأنها "جسر الفجوة الزمنية على المدى القصير وتلبية الاحتياجات ولحين وصول مياه التحلية لمحافظات المملكة".



وأوضح أن من أهم تلك المشاريع؛ زيادة الضخ من مشروع الديسي، تنفيذ مشروع تحلية ابار حسبان، وتنفيذ وتوسعة محطات تنقية المياه على كافة السدود ومنها سدود الوالة والموجب وكفرنجة، وكذلك تنفيذ مشاريع التعاون الإقليمي كما وردت في استراتيجية قطاع المياه 2023 – 2040.



أما إدارة الطلب على المياه، فأشار الأمين العام الأسبق لـ "المياه"، لأهمية استمرارية تخفيض فاقد المياه والتعديات، بالاضافة لتطوير وتعزيز الخطاب الاعلامي وحملات التوعية حول مشاكل قطاع المياه بشكل دوري شفاف.



وعن القطاع الزراعي بهذا الخصوص، "يجب التوسع في استخدام المياه المعالجة بالمناطق الزراعية في وادي الاردن التي ما تزالت تستخدم المياه العذبة في الزراعة وهي مناطق شمال وادي الأردن، اضافة لتشجيع المزارعين في المناطق المرتفعة على استخدام أساليب الري الموفرة للمياه والطاقة في المزارع التي ما تزال تعتمد على المياه الجوفية".



وفي القطاع الصناعي، حثّ الدحيات على أهمية تنفيذ مشاريع إعادة استخدام وتدوير المياه في المجمعات الصناعية، مشيرا لدورها في تقليل اعتمادها على المياه الجوفية وتقليل كلف الإنتاج بشكل يزيد من تنافسيتها.



وقال التقرير إن العالم "يواجه أزمة مياه لا مثيل لها"، مضيفا أن الأردن، والإمارات، والسعودية؛ ومصر؛ واليمن؛ وإيران؛ وتونس؛ والعراق؛ والهند؛ وسورية؛ والمغرب؛ وإريتريا؛ والجزائر، من بين الدول الـ30 الأولى التي تعاني من ارتفاع مستوى الإجهاد المائي، وفق معهد الموارد العالمية.



ومن ناحيتها، دعت الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي لأهمية الشروع في دراسة الخطط العملية والإجراءات والتدابير على المديين القصير والبعيد، والتي من أهمها تقليل نسبة الفاقد المائي بحزم، لتصل إلى المعدل العالمي، وصولا لتوفير كميات ضخمة تعالج نقص مياه الشرب بشكل خاص.



وأشارت الزعبي لعدم تحقيق نتائج ذات قيمة في هذا المجال، وذلك رغم تواصل الحديث عنها لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي "حلا جذريا لمشكلة الفاقد المائي بشقيه، إذ إننا سنفقد نصف مياه التحلية إن استمر الفاقد كما هو عليه الآن".



ونادت بأهمية توسيع وتعزيز خطط الحصاد المائية التي قد تساهم برفع المخزون إلى ما يتجاوز 400 مليون متر مكعب سنويا؛ لاسيما وأن مشاريع الحصاد غير مكلفة ماليا، وتتوزع على مساحات واسعة في المملكة.



وذلك إلى جانب ضرورة تنظيم استغلال المياه الجوفية، بما يسمح لها بالتجدد، وهو ما يتطلب التحكم في الاستغلال العابث وغير القانوني للمياه، توازيا والمطالبة الجادة والمستندة للقوانين والأعراف الدولية، بالحقوق المائية للأردن مع الأطراف الشريكة، وصولا لتعزيز حصيلته المائية.



وبخصوص مشروع تحلية البحر الأحمر، فأكدت الزعبي دوره في المساهمة بتنفيذ خطط الوزارة الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية، ومشكلات الضخ الجائر من الآبار الجوفية، لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة، وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري، وعبر رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي.



ولفتت لأنه رغم استراتيجية اتخاذ القرار بإنشاء مشاريع التحلية لتلبية حاجات منطقة الاردن من المياه، إلا أن التحلية وحدها ليست كافية لمواجهه مخاطر زيادة حدة الاجهاد المائي في الاردن".



وتابعت "نحن ايضا بحاجة لمشاريع اخرى يجب التخطيط والتحضير لها من الآن، وأن كميات المياه المعتزم تحليتها في العقبة، لا تعالج الضخ المتقطع واستنزاف المياه الجوفية إذ إن كمية المياه المتوقع تحليتها في العقبة والبالغة 300 مليون م3 سنويا أقل بكثير من الكمية المطلوبة لحل القضيتين".



وبينت "إذا لم تضع الوزارة الخطط والموازنات المائية الضرورية لحل هذه القضايا، فإن الآمال المعقودة على التحلية لن تؤدي إلى تزويد مريح وآمن للمياه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع".



وفي حين أكد الخبير الدولي في قطاع المياه محمد ارشيد مساع وإجراءات كبيرة تقوم بها وزارة المياه والري للحد من الإجهاد المائي وعلى كافة المسارات، إلا أنه استعرض تساؤلات ترتبط بإمكانية المضي بتلك الإجراءات.



وتساءل حول "مدى قدرة البنية التحتية التي ستصبح غير صالحة خاصة وأن الخطة الرئيسية تشير لتضرر معظم حقول الآبار وحول تكاليفها، وهل تم الاخذ بالاعتبار ماهية انخفاض مستوى المياه في الآبار التي ستتطلب طاقة أكثر بنحو 40 %، وهل تم الاستعداد لتدهور جودة المياه الجوفية بسبب حركة المياه من الجزء الشرقي باتجاه المناطق الغربية واحتوائها على المعادن الثقيلة؟"



وتابع "ما مستقبل الزراعة في المناطق المرتفعة المعتمدة على الابار الجوفية خاصة وأن الدراسات تتوقع تدني انتاجيتها وجفاف بعضها، وكيف سيكون تأثير العجز المائي على الأمنين المائي والغذائي، وماذا نحن فاعلون بمياهنا المشتركة التي بحاجه لتطوير وتحديث لمواكبة التغيرات المناخية وانخفاض الكميات وضمان حصولنا على حقوقنا المائية والمحافظة على استدامة الاحواض المشتركة".



وفي حين تساءل الخبير الدولي عن خطط الطوارئ الملائمة للتغيرات المستقبلية، دعا لضرورة التركيز على الاجراءات الوقائية والمتمثلة في زيادة وعي الاردنيين بمحدودية مصادر المياه، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني ومشاريع التحلية الاخرى، وإنفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالاعتداءات على مصادر المياه وخاصه حفر الآبار المخالفة في ظل وجود مئات الآبار المخالفة العاملة والمخفية وغير المسجلة في وزارة المياه.



وذلك إلى جانب إيجاد افكار ومشاريع ابتكارية لإعاده شحن وتغذية الاحواض المائية المستنزفة، ومزيد من التعاون والتنسيق مع دول الجوار التي لديها احواض مشتركه مع الاردن والتي تقارب 40 % للحفاظ على المياه واستدامتها، ووضع خطط عمل عملية واقعية، وتطوير مصادر جديدن، كالآبار العميقة، مع الاشارة لوجود حقول واعدة.



كما أوصى بأهمية الاستمرار في مشاريع فاقد المياه وتأهيل الشبكات، وزيادة شبكات الصرف الصحي التي تساهم في الاستفادة من المياه العادمة لاغراض الري، التركيز على مشاريع معالجة المياه العادمة، وتطوير واستغلال الينابيع، ومزيد من الاهتمام بمشاريع الحصاد المائي، وإعادة النظر في الخطة الرأسمالية وتحديد التكاليف اللازمة لتنفيذ خطط العمل المستقبلية والتي من المفترض تضمينها في الخطة الاستراتيجية، ووضع خطط وبرامج لاستمرارية تزويد المشاريع الزراعية بالمياه.

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