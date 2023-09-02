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انطلاق أول مسابقة دولية للأمن السيبراني في البحر الميت

9/2/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" المسابقة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا المتخصصة بمجالات الأمن السيبراني و التشفير "ARMYTHON 2023" والتي تم تصميمها للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية، وذلك برعاية نائب رئيس هيئة مديري المركز/المدير العام العميد المهندس ايمن احمد البطران حيث حضر حفل الافتتاح ممثلي القوات المسلحه و الأجهزة الأمنية وممثلين عن الدول المشاركه بالاضافه الى جمع غفير من الخبراء و المختصين في مجال الامن السيبراني و التشفير.

وبحسب بيان صحفي جاء تنظيم المسابقة من قبل جو دبي تماشيا مع ازدياد التهديدات السيبرانية الحديثة والقرصنة التي تؤثر على المنطقة والعالم، وبهدف جمع أفضل الخبراء والمختصين في مجالات الأمن السيبراني والتشفير في مكان واحد لتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة وتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية.

يخوض المتسابقون على مدار ثلاثة ايام مجموعة متنوعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة وتمتاز المسابقة بتغطيتها لأكثر من 7 مجالات رئيسية من خلال ما يزيد عن 120 تحدي تم تصميمها وبناؤها بعناية من قبل خبراء أردنيين متخصصين وحاصلين على جوائز بمسابقات دولية في مجالات الامن السيبراني والتشفير و باشراف اكاديمية سايبر شيلد التابعه للمركز.

وتشمل التحديات مجالات التشفير(Cryptography) والتحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث
(Digital Forensic and Incident Response وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية(Websites Penetration Testing) وجمع المعلومات من المصادر المفتوحة (OSINT) والهندسة العكسية (Reverse Engineering) وغيرها من المجالات.

هذا وأكد نائب رئيس هيئة مديري المركز /المدير العام العميد المهندس ايمن احمد البطران أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحفاظ على السلم والأمن الرقمي في ظل التهديديات السيبرانية المتزايدة، حيث يستهدف القراصنة والمهاجمون السيبرانيون البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في مختلف البلدان، ولذا فإن تعاون الخبراء والمختصين يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة هذه التهديدات ومنع حدوث أية تأثيرات سلبية وكما اوضح العميد البطران أن اطلاق مثل هذه المسابقة يعتبر توسعا في دور الأردن الريادي والتزامها المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدولي من خلال تنفيذ التمارين الدولية المشتركة.

واضاف المهندس راتب ابوالراغب المتحدث الرسمي ورئيس المبيعات و استراتيجية الاعمال في "جودبي " انه وباضافة تمارين الأمن السيبراني يعتبر الأردن أول دولة في المنطقة تنظم مسابقة متخصصة في مجالات الامن السيبراني والتشفير للجيوش والأجهزة الأمنية في المنطقة.

اما عن مستوى المشاركة فقد اكد ابوالراغب مشاركة 12 فريقا من 10 دول عربية وافريقية تشمل كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية رواندا، جمهورية كينيا، جمهورية اثيوبيا وجمهورية نيجيريا بالاضافة الى ثلاث فرق من المملكة الاردنية الهاشمية وفريق بصفة مراقب من جمهورية جورجيا، الأمر الذي يؤكد أهمية المسابقة وتلبيتها للاحتياج العملياتي للتصدي للتهديدات السيبرانية المعاصرة

ومن الجدير بالذكر ان معرض AIDTSEC 2023 يعتبر منصة هامه لاجتماع الخبراء و يتم خلاله عرض أحدث التقنيات الحديثة والحلول في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي تنظمة شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس).



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