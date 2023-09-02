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عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان غدا

9/2/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الأحد مع نظيره وزير الخارجية الياباني، الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وسيعقب اللقاء الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات صحفية مشتركة للوزراء.



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