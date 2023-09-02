عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان غدا
التاريخ
9/2/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الأحد مع نظيره وزير الخارجية الياباني، الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وسيعقب اللقاء الذي سيعقد في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصريحات صحفية مشتركة للوزراء.
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