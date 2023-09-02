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الأرصاد: دخلنا بفصل الخريف واحذروا الأمراض الموسمية

9/2/2023 2:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن المنطقة دخلت يوم أمس الجمعة، مناخيا في فصل الخريف، والذي يعتبر فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء.
واكد آل خطاب، في بيان اليوم السبت، أن نصف الكرة الشمالي من الأرض دخل مناخيا فصل الخريف الذي يبدأ من شهر أيلول ويستمر إلى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشار الى أن معدلات درجات الحرارة في المنطقة تنخفض تدريجيا خلال فصل الخريف ومعدلات الإشعاع الشمسي تقل تدريجيا، وتبدأ معدلات الرطوبة ترتفع تدريجيا، حيث سيتشكل الضباب والندى صباحا، وتتوافد الغيوم من الجهة الغربية ابتداء من منتصف تشرين الأول، وترتفع فرصة هطول الأمطار في تشرين الثاني.

وأضاف، ان في هذه الفترة الانتقالية ونتيجة التقلبات في الحرارة والرطوبة من ارتفاع وانخفاض، تزداد فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، داعيا الى استخدام المكيفات بدرجات مناسبة مع الطقس الخارجي ليلا أو نهارا وعدم النوم تحت المراوح واستعمال الملابس المناسبة للأجواء الخارجية في الصباح والليل، خاصة للأطفال، وذلك لتجنب الأمراض الموسمية.



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