التربية: قرابة 25 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومة
التاريخ
9/2/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
انتقل قرابة 25 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة للحكومة، وفقا للناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.
وقال المساعفة، عبر قناة المملكة، السبت، إنّ 11 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الحكومية للخاصة، حيث إنّ عملية انتقال طلاب المدارس منذ 3 أسابيع حتى الخميس الماضي.
MENAFN02092023000072011014ID1106998531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.