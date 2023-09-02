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التربية: قرابة 25 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومة

9/2/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقل قرابة 25 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة للحكومة، وفقا للناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

وقال المساعفة، عبر قناة المملكة، السبت، إنّ 11 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الحكومية للخاصة، حيث إنّ عملية انتقال طلاب المدارس منذ 3 أسابيع حتى الخميس الماضي.



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