تنويه من وزارة الزراعة بشأن زيت زيتون قد يكون مغشوشا في الأسواق
التاريخ
9/2/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون إنهما تابعتا بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لبيع زيت زيتون محلي بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليفه الحقيقية ومشكوك بجودته كونه قد يكون مغشوشا بزيوت نباتية أخرى أو منتهية الصلاحية أو مضاف إليها مواد كيميائية مسرطنة وأصباغ ونكهات تشكل ضررًا على صحة مستهلكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفه ناهيك عما تسببه هذه الاعلانات من تضليل وغبن وتدليس للمستهلكين.
وأكدت الوزارة أن اسعار زيت الزيتون المحلي لا تقل عن 85 دينارا ولتجنب وتلافي الوقوع بمثل هذه المخاطر والاحتيال فإن وزاره الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر تهيب بالمواطنيين والمستهلكين الراغبين بشراء زيت الزيتون عالي الجوده الشراء من المصادر الموثوقة مثل معاصر الزيتون والمزارعين والمولات والمراكز التجارية المرخصة ومن خلال الحمله الوطنيه لتسويق زيت الزيتون الأردني التي تنفذها النقابه سنويا بالتعاون مع وزاره الزراعة والجهات الرقابية الحكومية وكذلك مهرجان الزيتون السنوي الذي تقيمه وزارة الزراعة بالتعاون مع نقابه أصحاب المعاصر في شهر تشرين ثاني من كل عام.
علما بأن الوزاره تعمل حاليا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رصد هذه الصفحات ومن يقف خلفها وسيتم متابعتهم قضائيا ووفق الأطر الرسمية
وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة عدم التعاون مع هذه الصفحات المضلله والتي تشكل منتجاتها أثرا صحيا خطيرا إضافة إلى الاحتيال وتهيب بوسائل الإعلام عدم التعاون مع هذه الجهات او الإعلان لها عبر منابرها.
MENAFN02092023000072011014ID1106998530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.