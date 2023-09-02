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تنويه من وزارة الزراعة بشأن زيت زيتون قد يكون مغشوشا في الأسواق

9/2/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون إنهما تابعتا بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لبيع زيت زيتون محلي بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليفه الحقيقية ومشكوك بجودته كونه قد يكون مغشوشا بزيوت نباتية أخرى أو منتهية الصلاحية أو مضاف إليها مواد كيميائية مسرطنة وأصباغ ونكهات تشكل ضررًا على صحة مستهلكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفه ناهيك عما تسببه هذه الاعلانات من تضليل وغبن وتدليس للمستهلكين.
وأكدت الوزارة أن اسعار زيت الزيتون المحلي لا تقل عن 85 دينارا ولتجنب وتلافي الوقوع بمثل هذه المخاطر والاحتيال فإن وزاره الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر تهيب بالمواطنيين والمستهلكين الراغبين بشراء زيت الزيتون عالي الجوده الشراء من المصادر الموثوقة مثل معاصر الزيتون والمزارعين والمولات والمراكز التجارية المرخصة ومن خلال الحمله الوطنيه لتسويق زيت الزيتون الأردني التي تنفذها النقابه سنويا بالتعاون مع وزاره الزراعة والجهات الرقابية الحكومية وكذلك مهرجان الزيتون السنوي الذي تقيمه وزارة الزراعة بالتعاون مع نقابه أصحاب المعاصر في شهر تشرين ثاني من كل عام.
علما بأن الوزاره تعمل حاليا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رصد هذه الصفحات ومن يقف خلفها وسيتم متابعتهم قضائيا ووفق الأطر الرسمية
وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة عدم التعاون مع هذه الصفحات المضلله والتي تشكل منتجاتها أثرا صحيا خطيرا إضافة إلى الاحتيال وتهيب بوسائل الإعلام عدم التعاون مع هذه الجهات او الإعلان لها عبر منابرها.



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