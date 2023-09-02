ارتفاع كبير على درجات الحرارة
التاريخ
9/2/2023 2:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يترقب الأردنيون عودة الأجواء الحارة للمملكة خلال نهاية الأسبوع القادم.
ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة الجمعة القادمة في عمان 37 درجة مئوية و السبت 38 درجة مئوية.
وتعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الأحد الذي يليه.
MENAFN02092023000072011014ID1106998529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.