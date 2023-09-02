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ارتفاع كبير على درجات الحرارة

9/2/2023 2:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يترقب الأردنيون عودة الأجواء الحارة للمملكة خلال نهاية الأسبوع القادم.

ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة الجمعة القادمة في عمان 37 درجة مئوية و السبت 38 درجة مئوية.

وتعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الأحد الذي يليه.



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