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الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها

9/2/2023 2:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ألقت قوة أمنيّة من البحث الجنائي القبض على سارق تسبب بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي.


وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو المتداول اليوم، والذي ظهرت خلاله عملية سرقة لمركبة أثناء قيام سائقتها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع اول امس .

وبيّن الناطق الاعلامي أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان .

وتابع، أنّه وعند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة تابع مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأمتار ، مما تسبب بإلحاق الأذى وأُصيبت بجروح وسحجات وأُسعفت للمستشفى وما زالت قيد العلاج، فيما لاذ الشخص بالفرار بعد ذلك.

وأكّد الناطق الاعلامي أنّه ومنذ لحظة الحادثة والابلاغ عنها شكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتمكن الفريق وخلال زمن قياسي من تحديد هوية ذلك الشخص الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار وبالبحث عنه وجمع المعلومات جرى تفتيش عدة أماكن يشتبه بوجوده فيها، ليتم بعد ذلك تحديد مكانه في منطقة الرصيفة، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء والعمل جارٍ لاستكمال التحقيقات وإحالته للقضاء.



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