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بدء صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض الخميس

9/2/2023 2:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستقوم اعتبارا من يوم الخميس المقبل بصرف المستحقات والمخصصات المالية الذين رشحوا للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023 .

وقالت الوزارة إن الرسوم ستشمل رسوم الفصل الأول 2022-2023، والمخصصات المالية للفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين رشحوا للحصول على منح الشمال والوسط لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة في جامعات: الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية.

كما ستشمل المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الذين رشحوا للحصول على منح الشمال والوسط لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة في الجامعة الأردنية /فرع العقبة .

وبينت الوزارة أنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها ستقوم تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها كافة.

يشار إلى أن الوزارة كانت أنهت سابقاً تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من 4 ملايين دينار، ثم نفذت المرحلة الثانية بتكلفة ب 2.5 مليون دينار.



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