بدء صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض الخميس
التاريخ
9/2/2023 2:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستقوم اعتبارا من يوم الخميس المقبل بصرف المستحقات والمخصصات المالية الذين رشحوا للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023 .
وقالت الوزارة إن الرسوم ستشمل رسوم الفصل الأول 2022-2023، والمخصصات المالية للفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين رشحوا للحصول على منح الشمال والوسط لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة في جامعات: الحسين بن طلال، والطفيلة التقنية.
كما ستشمل المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الذين رشحوا للحصول على منح الشمال والوسط لطلاب السنة الأولى وطلاب السنوات السابقة في الجامعة الأردنية /فرع العقبة .
وبينت الوزارة أنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها ستقوم تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها كافة.
يشار إلى أن الوزارة كانت أنهت سابقاً تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من 4 ملايين دينار، ثم نفذت المرحلة الثانية بتكلفة ب 2.5 مليون دينار.
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