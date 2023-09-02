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باشكين: سندمر قذائف اليورانيوم الأميركية فور وصولها لأوكرانيا

9/2/2023 2:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين، أن الجيش الروسي سيدمر قذائف اليورانيوم المنضب الأميركية فور وصولها إلى أوكرانيا، كما دمّر قبل ذلك القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف.

وقال باشكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب قد تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأمريكية ستلقى نفس المصير".

وأضاف: "من المرجح أن يتم تدمير هذه الذخيرة فور وصولها إلى مخازن قوات كييف".

كما أعرب عن أسفه لتسبب قذائف اليورانيوم في تلوث البيئة، إلا أن "مسؤولية ذلك بالكامل تقع على البريطانيين".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستظهر مرة أخرى وجهها المتعطش للدماء، إذا زودت أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية تنوي الأسبوع المقبل الإعلان للمرة الأولى عن "شحن قذائف من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا". (RT)



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