باشكين: سندمر قذائف اليورانيوم الأميركية فور وصولها لأوكرانيا
التاريخ
9/2/2023 2:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكد عضو مجلس الاتحاد
الروسي ألكسندر باشكين، أن الجيش الروسي سيدمر قذائف اليورانيوم المنضب الأميركية
فور وصولها إلى أوكرانيا، كما دمّر قبل ذلك القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف.
وقال باشكين في حديث
لوكالة "سبوتنيك": "المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب
قد تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأمريكية ستلقى نفس المصير".
وأضاف: "من
المرجح أن يتم تدمير هذه الذخيرة فور وصولها إلى مخازن قوات كييف".
كما أعرب عن أسفه
لتسبب قذائف اليورانيوم في تلوث البيئة، إلا أن "مسؤولية ذلك بالكامل تقع على
البريطانيين".
وشدد على أن الولايات
المتحدة ستظهر مرة أخرى وجهها المتعطش للدماء، إذا زودت أوكرانيا بقذائف
اليورانيوم المنضب.
يشار إلى أن الإدارة
الأميركية تنوي الأسبوع المقبل الإعلان للمرة الأولى عن "شحن قذائف من
اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا". (RT)
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