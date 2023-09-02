535 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية

535 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية
التاريخ
9/2/2023 2:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكدت الهيئة العامة
للإعلام المرئي والمسموع، أن قطاع السينما في السعودية يعد الأكبر على مستوى
المنطقة، حيث يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلنت الهيئة أنه
ومنذ استئناف نشاط السينما في السعودية وحتى الآن، فقد تجاوزت الإيرادات 535 مليون
ريال، فيما تم بيع أكثر من 10 ملايين تذكرة.
وأضافت أن عدد المقاعد
في دور السينما السعودية تجاوز 64 ألف مقعد، في 69 داراً، يشغلها أكثر من 7
مشغلين، في أكثر من 20 مدينة سعودية، فيما أثبتت الأفلام السينمائية السعودية
حضورها القوي والفاعل، حيث بلغ عددها أكثر من 33 فيلما سعودياً معروضاً.
وكشفت هيئة الإعلام
المرئي والمسموع، أن أعلى الأفلام في شباك التذاكر، هو فيلم Top Gun: Maverick، حيث حصد أكثر من 1.2 مليون تذكرة مباعة، وتجاوزت
إيرادات الدخل 84 مليون ريال.
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