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535 مليون ريال إيرادات السينما في السعودية

9/2/2023 2:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن قطاع السينما في السعودية يعد الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأعلنت الهيئة أنه ومنذ استئناف نشاط السينما في السعودية وحتى الآن، فقد تجاوزت الإيرادات 535 مليون ريال، فيما تم بيع أكثر من 10 ملايين تذكرة.

وأضافت أن عدد المقاعد في دور السينما السعودية تجاوز 64 ألف مقعد، في 69 داراً، يشغلها أكثر من 7 مشغلين، في أكثر من 20 مدينة سعودية، فيما أثبتت الأفلام السينمائية السعودية حضورها القوي والفاعل، حيث بلغ عددها أكثر من 33 فيلما سعودياً معروضاً.

وكشفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن أعلى الأفلام في شباك التذاكر، هو فيلم Top Gun: Maverick، حيث حصد أكثر من 1.2 مليون تذكرة مباعة، وتجاوزت إيرادات الدخل 84 مليون ريال.



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