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الوطني للمناهج: العربية لغتي؛ الصف الأول- الجزء الأول (2 - 4)

9/2/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ذوقان عبيدات







ضمن إنتاج القطفة الرابعة للمركز الوطني للمناهج، صدر كتاب العربية لغتي للصف الأول الأساسي، وتماشيًا مع سياستي:
يشهد الله ما نقدتك إلا
طمعًا أن تكون فوق انتقادي!
وفي حديث مع د. إبراهيم بدران، نصح بألا يكون نقدي استفزازيا، لأن ذلك يحرج المسؤولين ويدفعهم إلى إنكار الواقع، فقلت ليكن؛ لأجرب هذه المرة، فما دامت الغاية هي الإصلاح، فلا داعي للإحراج.. واتفقت معه على ذلك.
ولنبدأ قراءة الكتاب:
(1) توصيف الكتاب
أولا- احتوى الكتاب على خمس وحدات هي: أسرتي: وهي وحدة مكررة من الروضة. وأنا أحب وطني: وهي مكررة في الروضة وفي كتاب العربية لغتي للصف الرابع. وأحب النظافة: وهي وحدة روضة بتوسع. ورسومي المتحركة. وأخيرا؛ وحدة لعبتي المفضلة: وهي وحدة لم تمس أي لعبة تكنولوجية.
ثانيا- احتوت المقدمة على حدود التزامات الكتاب بتعزيز القيم الوطنية والإسلامية، ومراعاة حاجات الطلبة، وأن إعداد الكتاب جرى على يد نخبة من خبراء اللغة العربية، وهذا يشير بوضوح إلى غياب تربويين وسيكولوجيين، كان يجدر أن يكونوا موجودين في عملية الإعداد.
يرجو المؤلفون، بأن يكون الكتاب نقلة نوعية ملموسة، تجعل اللغة أكثر سهولة ومتعة، وهذا هدف سام جدا، بخاصة في ظل عزوف كثيرين عن اللغة العربية باتجاه تعلم اللغات الأجنبية، لكن ماذا فعلنا لتحقيق ذلك؟
ثالثا- احتوى الكتاب على مئات الرسوم، وجميعها مألوفة مثل: كرسي، حصان، سمكة، فراشة، قلم، كرة قدم.. الخ، وليس بينها أي أداة تكنولوجية أو رقمية مما يستخدمه أطفالنا، أو ممن يحتاجونه في حياتهم.
ملاحظة: لن أتدخل في فنيات الكتاب، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.

(2) ملاحظات وتأملات غير عدوانية:
تقتصر ملاحظاتي على الأبعاد التربوية، وما طلبه الإطار العام للمنهج، والذي لم يذكر الكتاب عنه شيئا:
أولا- ملاحظات جندرية: وهي مستمدة من إطار المنهج العام والخاص:
-عرض الكتاب عدة رسومات لأسرة تكونت من الجنسين، كما احتوت بعض رسوم لأسرة، يشارك فيها الرجل والأولاد في أعمال المنزل، بخاصة الطبخ والتنظيف؛ وهذا برأيي تقدم كبير في قضايا الجندر، ولكن المطلوب ربما في عرض أدوار غير نمطية للأسرة، كالأدوات الإنتاجية أو الاستثمارية.
ثانيا - صورة المرأة:
قدم الكتاب عشرين رسمة للمرأة، منها أربع عشرة محجبة، وقد حرص الكتاب على أن يقول عن المحجبة: إنها أمي. وكانت الأسرة تقدم: حول قالب جاتوه، أو مراقبة أطفال يلعبون، أو أسرة تنظف البيت، أو شرب قهوة.
وهذا يعني أن الأسرة تقوم بمهامها التقليدية، فلم نر أسرة في معرض أو مباراة أو مزرعة، أو في أي مشروع إنتاجي، أو عمل أو حفل فني الخ.
رابعا- القصائد والأناشيد: وضع الكتاب قصيدة لكل وحدة، مرتبطة بموضوعها، بما يشير إلى أن القصائد مصطنعة، وظيفية، قليلة المشاعر مثل:
* قصيدة وطني، وهي تتحدث عن سهوله وأزهاره وجباله، وكأن الوطن جغرافيا.
* قصيدة أسرتي بمعان متناثرة:
"يا بسمتي.. أنا هنا ولعبتي
أختي هنا أحبها.. تضحك مثل ضحكتي".
وهكذا دون قيم، ولو أنه "دحش" في الأخير عبارة: أحب أسرتي ووطني.
* قصيدة الفتى النظيف:
"اسمي شريف.. مهذب نظيف
وأمسح الغبار.. عن قطتي رباب
رددوا معي: اسمي أنا شريف".
-فيلم الكرتون:
"ما أحلى فيلم الكرتون فهو جميل يضحكني
هذا رسم يتحرك فيه الدبدوب يغني".
ومن غير المفهوم، أن القصائد خلت من أسماء الشعراء في وقت، يجب فيه أن تفتح الكتب أبوابها للتعريف بشعراء الأردن، وبذلك، أضعنا فرصة لتعريف أطفالنا مجانا بأسماء مبدعينا، فهي قصائد لا تنتسب لشعراء، ولا أدري قد تكون تكليفا لشاعر واحد، وهذا ليس سليما، بل ميل إلى حلول سهلة، لإنتاج كتاب قد يعيش أكثر من عشر سنوات.
(3) ملاحظات متفرقة:
أولا - عرض الكتاب معظم صور المرأة في المطبخ، مما يعكس فلسفة تقليدية نحاول التخلص منها أو نتمنى.
ثانيًا - عرض الكتاب في صفحة "28" صورة لأولاد يلعبون كرة القدم، في وقت نحتاج فيه أن نحفز المرأة على لعب كرة القدم، كما عرض في صفحة "129" صورة لأولاد يلعبون لعبة الريشة الطائرة، في حين غابت رياضة المرأة.
ثالثا - في قصيدة الفتى النظيف: تحيز ذكوري واضح!
"أنا الفتى النظيف.. اسمي شريف".
رابعا - تمنيت أن أجد أنشطة مجموعية أو زوجية، أو أي نشاط تفكيري أو إبداعي.

(4) مفردات الكتاب:
كانت جميع مفردات الكتاب من الكلمات المألوفة: باب، سرير، طحين، مطرقة، طيور.. الخ، مهدرا فرصة تمكينه في التحدث عن مفاهيم، دعا إليها المنهاج مثل: بيئة، حقوق، قانون، صحة، كمبيوتر، حوار.. الخ.
أما الجمل على ندرتها، فكانت جملًا دون قيم مثل: "نزل المطر".. "طار الحمام".. "حنان لطيفة".."جلس ماجد".. "نجحت حنان".. إلخ، وبذلك أضاعوا فرصة أخرى لتنمية معارف واتجاهات، دعا إليها الإطار العام، ولكن تمثل إنجاز الكتاب بالسهولة لإكمال عمل لا أكثر.
ملاحظة:
- ترى؛ لو جرت مراجعة الكتاب قبل طباعته، أفلا يرتقي ذلك به؟ وربما راجعه كثيرون ممن لا يمتلكون وعيًا فكريًا.
ما الذي قدمه الكتاب لجذب الطلبة إلى حب اللغة؟ وإلى متى نتوه في إنتاج كتب لا تختلف عن سابقتها؟



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