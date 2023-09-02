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البدور: الفنان روح المجتمع بثقافته وليس صاحب متجر لبيع اللوحات

9/2/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






يرى الفنان التشكيلي خالد أحمد عارف البدور، أنه لا يمكن إخضاع الفنان التشكيلي لمدرسة ما، وهذه الأساليب التشكيلية أصبحت من الماضي، مشيراً في السياق ذاته أن الفنان الذي يضع نفسه في إطار ما، فإنه يظلمها ويرهقها، مؤكدا أن لكل مدرسة فنية ظروفها الخاصة، وهي عبارة عن مراحل من مراحل تطور الفن، معتبرا الرجوع إلى تلك المدارس غير منطقي.
ويقول: "أحب أن أرسم بحرية ما يستهويني كطفل مدلل أخذ من هنا وهناك، لا أرسم إلا إذا استفزني موضوع ما فأنا صوفي موضوعي واقعي تعبيري".
ويعتبر البدور نفسه فناناً ملتزماً في أغلب الأحيان، ويختار موضوعاته من الواقع الأردني وبالشأن الفلسطيني والعربي، متأثرا كغيره من الناس بالأحداث التي تدور على الساحة العربية والعالمية، وفق ما ذكر: "طريقتي بالرسم تعبر عن نفسي وأفكاري وأحاسيسي ومشاعري الخاصة بي، متأثرا بالبيئة والجمال والناس".
ويؤكد البدور أنه يرسم للناس حسب رغباتهم وما يطلب منه مشاركة أحاسيسهم وتطلعاتهم بأسلوبه الفني، لأنه يتعامل مع الفن التشكيلي كفن هادف وحقيقي ورسالة ذات أهداف وأبعاد إنسانية واجتماعية ترضي أذواق وعقلية المجتمع، معتبرا الإيحاء عالمه الغارق في المساحات اللونية والفراغ هو الشرارة التي تشتعل داخل الروح فتضيء الظلام.
كما يرى البدور أن الإيمان مهم جداً لدى الفنان الملتزم بقضايا مجتمعه، إذ لا يمكن للفنان أن يعيش بتجرد عن الواقع حتى لو كان فنان تجريدي ذاتي النظرة، فالإيمان أساس الإبداع وركن من أركان الهوية، مشيراً إلى أنه يرى أن الفنان التشكيلي حاله كحال الشاعر الهيمان والممثل والمطرب دائم الشرود والانشغال والتأمل لا يلتفت كثيرا للرسميات والتقاليد، يحب الحرية والانطلاق بلا قيود، فأعماله الفنية فيها جزء كبير من شخصيته.
ويضيف البدور في سياق حديثه لـ "الغد"، أن كل إنسان عنده القدرة على الرسم، مثل الكتابة وقيادة السيارة، والرسم أداة من أدوات التعبير، يكفي أن توجد الرغبة والتعليم لتصبح موهوبا، والموهبة مرحلة متأخرة، فالعمل يسبق الموهبة حتى تكون موهوباً يجب أن تعمل وتتعلم "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، أما مقولة أن الموهبة تولد معنا فلا أعتقد، فالفن حالة مكتسبة عن طريق المشاهدة والتعلم والممارسة.
وعن دور المعارض الفنية (الجاليرهات)، قال: ما تشهده الساحة الفنية من كثرة المعارض دليل على عظم الحركة التشكيلية وتنوع مؤسساتها، لكن ما يعيب هذه التظاهرة الفنية كثرة الدخلاء على الفن التشكيلي وهم لا علاقة لهم بالفن التشكيلي يستغلون الفنانين الهواة، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك نقابة تدافع عن حقوق الفنانين، ويجب أن يكون هناك إشراف مباشر من رابطة الفنانين التشكيليين على هذه المعارض التي باتت مكررة لأعمال مجترة بلا أهداف سوى الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول مكانة الفنان التشكيلي المحلي مادياً ومعنوياً، فقد أكد البدور الذي يجيد استخدام جميع أنواع الفنون التشكيلية ويجيد أيضاً التعامل مع الأطفال من مختلف المراحل التعليمية، والفنان التشكيلي ليس صاحب متجر لبيع اللوحات، الفنان هو روح المجتمع بثقافته وحضارته وازدهاره، وعندما يختار طريقه يدرك أنه سيخسر المال والجهد والمناصب، لكنه يستمر في ممارسة غيه وانصهاره، انه الحب للفن والحياة ما يجعله صامدا. قيمة الفن أعلى من كل الرتب، ناصحاً الفنانين أن يختاروا لهم مهنة يعتاشون منها، كي يوفروا لأسرهم مورداً ماديا بعيداً عن الفن، وفق قوله: "الفن لم أجني منه إلا رائحة الأصباغ وصفاء الروح".
وأسس التشكيلي البدور جمعية المرسم الجوال في مدينة الزرقاء، بعد أن أسس جمعية الفن التشكيلي وهي أول جمعية فنون في الأردن تأسست عام 1995 وما زالت قائمة، وفق ما ذكر ان تأسيس جمعية المرسم الجوال تأسست عام 2014 يهدف أن تكون جمعية متجولة في كل الأردن، وهي عبارة عن مشروع انبثق من جمعية الفن التشكيلي واستقل بذاته تحت اسم جمعية المرسم الجوال، تعمل الجمعية على أربعة محاور الأول معرض فلسطين حكاية ولون الدولي الثاني معرض الأردن في عيوننا الدولي، الثالث مشروع الورش الإبداعية الرابع مشروع الرسام الصغير.
يذكر أن الفنان خالد البدور حاصل على ماجستير فنون جميلة وعلم الجمال. من جامعة: (Veliko Turnovo ) (بلغاريا) وفي عام 1988 تخصص بورتريه، وتتلمذ على يد البروفيسور الكساندر ترزيف بـ (التصوير الزيتي) وستويان ستويانوف (غرافيك).
ويحمل الفنان البدور مسيرة حافلة في عالم الفن التشكيلي، حيث له مقتنيات فنية في بلغاريا "متحف تورنوفو" 1987 وأخرى في الأردن منها: في بيت عرار الثقافي 1995، المركز الثقافي الملكي 1994، وزارة الثقافة 1995، مبنى صحيفة السبيل 2001/28/2 ، مركز الملك عبد الله الثاني الزرقاء 2001، مديرية تربية الزرقاء الاولى، سلطنة عمان، رسومات جدرانية عديدة في مديرية تربية الزرقاء الاولى، وفي كثير من المدارس وبالخصوص في مدرسة ابن طولون، وعمل في تصميم أغلفة الكتب والرسومات الداخلية للعديد من الكتاب والشعراء الأردنيين ومنها: الاديب الراحل زياد عودة لرواية (الكتابة على جدران الزمن)، مجلة عرار الثقافية، رباعيات ابن ستين. "شعر" قصة سامر، والكتاكيت للكاتب محمد صوانه– الرياض 2015 وغيرها.
وعمل البدور في الديكور المسرحي لبعض المسرحيات المحلية والعربية، إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض الجماعية، كما عمل مدربا على الرسم والتصوير الزيتي والمائي والفحم والباستيل والرصاص من خلال جمعية المرسم الجوال، وعدد من المراكز والأندية والجمعيات.



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