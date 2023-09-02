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ترند باربي الوردي.. ما بين هوس التقليد وتحديد مفاهيم الجمال

9/2/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا أبو الخير






"ما إن ظهر الترند الوردي الخاص بالدمية باربي التي كنت أحبها منذ طفولتي حتى امتلأت غرفتي وخزانتي بمقتنيات عديدة مزينة باسمها وباللون الزهري"؛ هكذا بدأت سرى يوسف (27 عاما) كلامها.
فيما شاركت رؤى محمود وصديقاتها في حفلة تحد من وحي الترند، ارتدين فيه اللون الزهري في التفاصيل كافة، في ملابسهن وإطلالتهن، والزينة التي وضعت لالتقاط الصور وحتى الحلويات والتسالي التي أعدت باللون ذاته".
أما رزان سيف، فنشرت على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تيك توك" وغيرها، مقاطع طريفة وصورا لها تشبه باربي، والتي حصدت تفاعلا كبيرا وإطراء الكثير من المتابعين.
مؤخرا، وقعت فتيات في هوس الترند الرائج "باربي الوردي"، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في صور وفيديوهات عديدة، ظهرن فيها وهن يرتدين ملابس باللون الوردي، وباستخدام خلفيات رقمية وحقيقية، "ثيم وفلاتر وردية" مزينة برموز "باربي"، يرافقها المقطع الغنائي الشهير "أنا فتاة باربي الوردية .. في عالم باربي الوردي".
جاء ذلك بالتزامن مع صدور فيلم "هاي باربي" في يوليو (تموز) الماضي، الذي لاقى تفاعلا من الجمهور، وشعبية مأخوذة من الدمية "باربي" التي لطالما مثلت نموذجا لمعايير الجمال والأنوثة المثاليين.
فتيات يتبعن تلك "الموجة" ويتماشين معها لتلبية صيحات الموضة التي باتت تبث بشكل يومي ومكثف لتحويل كل ما يمكن تحويله إلى اللون الوردي، حتى الطعام والشراب! ووراء كل ذلك آراء متعددة ما بين مؤيد ومعارض.
المختص في علم الاجتماع، الدكتور محمد الجريبيع يقول في تلك الظاهرة: "السوشال ميديا أصبحت تشكل أولوياتنا واحتياجاتنا.. وكيف نفكر والمفاهيم والثقافة لدينا، ولا شك أنها أصبحت أيضا تلعب دورا مهما وحيويا جدا في معايير الجمال ووضع مفاهيم للجمال من خلال قدرتها على تسويق بعض هذه المفاهيم ونشرها، وهنا تكمن أهمية هذه المنصات".
ويرى الجريبيع، أن ما يتم نشره من خلال ترند "باربي" الرائج هو "يطلي الجمال"، بمعنى أنه أصبح اللون الوردي هو يحدد معيار الجمال، ومواقع التواصل هي من خلقت هذه الثقافة والناس تأثروا بها.
ولم يقتصر الأثر على الإناث فقط، بل وحتى الرجال، حيث أثرت على نظرتهم وشكلت لديهم اتجاهات جديدة حول اللون من خلال تمييزه ووضعه ضمن الأولويات. كما أسهم الإقبال الكبير على الترند في تعزيز النزعة الاستهلاكية والرغبة الشرائية لدى الفئات المتأثرة.
ويؤكد في السياق ذاته، على دور مواقع التواصل في استبدال مفاهيم ووضع أخرى لدى المجتمع سواء فيما يخص الجمال أو حتى الصداقة والزمالة والعلاقات على سبيل المثال، حيث أصبحت الكثير من القيم والاعتبارات والمبادئ تتحدث من خلالها.
حالة من الاستغراب انتابت سمر عبدالرحيم، وهي تتابع بالصدفة على "الستوري" الخاص بموقع "إنستغرام" حفلا صاخبا لمجموعة من السيدات اخترن "ثيم" باربي، حيث حددت صاحبة المنزل على جميع صديقاتها ارتداء اللون الزهري، بالتالي عدم قبول ارتداء أي لون آخر، وكانت الترتيبات كلها تحتوي على ألعاب باربي وحتى بألوان المشروبات والأطعمة المقدمة والأغنيات.
سمر ورغم أنها تؤكد، أن كل إنسان لديه الحق بالاحتفال بالطريقة التي تسعده ويراها مناسبة، إلا أن المبالغة في كل شيء وبكل تفصيلة كان واضحا، وهذا ما أثار استغرابها، حيث التأثر السريع والتقليد والركض خلف "التريند"، سواء كان هذا الشيء مناسبا أم لا.
الجريبيع يعود ليؤكد، أن هذا كله ليس جديدا على فضاء الإنترنت المفتوح وثقافة "الترند" ومدى تأثيرها وسرعة انتشارها وقدرتها على التحكم في الآخرين وبناء معتقداتهم، بحيث أصبح هناك جيلا جديدا من الشباب والإناث متأثرين بثقافة جديدة وقيم جديدة شكلتها مواقع التواصل الاجتماعي.
بيد أن ذلك يعد سلاحا ذو حدين، فعلى الرغم من أن هذه المواقع مهمة، ولكن "لا يمكن أن نقبل كل شيء يبث عليها لذا، يجب أن يكون لدينا الوعي والإدراك في التعامل معها، وأيضا المحاكاة لهذه المعايير التي يتم وضعها ومقارنتها مع خلفيتنا الثقافية والاجتماعية والشخصية والدينية التي تربينا عليها".
وفي رصد لآراء مشاهدين حول الفيلم المثير للجدل "هاي باربي"، والذي انطلق منه الترند، تقول هديل الحيايا في تحليل نشرته عبر "فيسبوك": "دمية باربي المصنوعة للأطفال الواحد بتخيل أن الفيلم من بطولة أشهر الألعاب العالمية المخصصة لهذه الفئة ومناسبة لهم، ولكن أعتقد أن الفيلم قد تجاهل جمهوره الحقيقي لصالح أجندات معينة وحتى موضوعاته الرئيسية ومعظم المصطلحات الواردة فيه صعبة الفهم والإدراك لدى الأطفال".
وتكمل، "الفيلم متقن من الناحية الفنية ومضحك كوميديا لكن في اعتقادي هو يحارب منظومة القيم الأساسية المرتبطة بالأمومة، وهو ببساطة عبارة عن حرب بين الجنسين بهدف تعزيز الهيمنة الأنثوية، وكأن الرجال والنساء لا يمكنهم العيش معا بشكل إيجابي، إذ إن الفيلم يفتقر إلى روح العائلة والأسرة". وترى، أن الفيلم طرح أفكارا عديدة لا تتناسب مع قيمنا الاجتماعية.
ومن جانبها، علقت وفاء الطاهر: "للأسف التقنيات العالية والجودة من صوت وصورة وإخراج وإبداع في التمثيل يبهرنا ويسدل ستار المحتوى والمغزى الحقيقي للفيلم". ودعت الطاهر إلى التفكر والتحليل الصحيح والمنطقي لما نشاهده والغوص في المحتوى والهدف الحقيقي لما نراه".
فيما وجد كثيرون في "ترند باربي" كسرا لتلك النمطية السائدة المتمحورة حول السمات الجسدية والمظهر الخارجي للأنثى. من خلال تعزيز ثقتهن بأنفسهن وجمالهن الفريد على الرغم من اختلاف صفاتهن أو مسمياتهن الوظيفية. فضلا عن اعتقادهن بتركيز الفيلم على قدرة المرأة على العمل والمشاركة في مختلف جوانب الحياة والعمل والخروج من دائرة المثالية المرتبطة "بباربي" نحو الواقعية.
يذكر أن فيلم "هاي باربي"، حقق المرتبة السادسة بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيردات خلال العام 2023، وتجاوزت 800 مليون دولار، وكانت تكلفة الإنتاج بلغت نحو 100مليون دولار. كما وشملت الحملة التسويقية له انتشارا واسعا وتعاونا عالميا مع العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية. وتم منعه من العرض في عدد من الدول العربية منها الكويت والجزائر ولبنان. ويشار، إلى أن نسبة 75 % من الأزياء التي ظهرت في الفيلم وارتداها الممثلون الذكور والإناث كانت باللون الوردي.



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