Sunday, 03 September 2023 02:40 GMT

الأمير علي يحضر مباراة النرويج.. الوحدات يستعين بالمصري عباس

9/2/2023 2:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الأمير علي يتابع مباراة النرويج واتفاقيات بين الطرفين
 تفيد المعلومات أن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، سيحضر مباراة المنتخب الوطني ونظيره النرويجي التي تجري في النرويج يوم الخميس المقبل.
ويأتي حضور سموه للمباراة، في اطار تشجيع لاعبي المنتخب الوطني وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة وخلال المرحلة المقبلة التي تشهد مشاركات مهمة للنشامى سواء في تصفيات كأس العالم التي تبدأ بعد حوالي شهرين أو في نهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
كما ينتظر أن تشهد زيارة سموه للنرويج، توقيع اتفاقيات تعاون بين الاتحادين الأردني والنرويجي، خاصة فيما يتعلق بتطوير الكرة النسوية، الأمر الذي سينعكس على الكرة الاردنية بشكل عام، من خلال الاستفادة من التجربة النرويجية في كرة القدم التي تضم نجوما عالميين أمثال نجم مانشتر سيتي هالاند الذي سيتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده في مباراته أمام منتخب النشامى.
ويحظى سمو الأمير علي بن الحسين باحترام وتقدير كبيرين في أوساط كرة القدم العالمية، وهو ما تجلى خلال الكثير من المناسبات الدولية المتعلقة باللعبة.
مدرب الوحدات يستعين بالمصري عباس
 استعان المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العُماني رشيد جابر، بالمدرب المصري عادل عباس، ليتولى مهمة المدرب العام في الفريق.
ويتوقع أن يكون العُماني والمصري قد وقعا رسميا يوم أمس على كشوفات فريق الوحدات، لتولي مهمتهما الجديدة.
وبات الجهاز الفني لفريق الوحدات يضم العُماني رشيد جابر والمصري عادل عباس ومدرب اللياقة أحمد طلبة ومدرب حراس المرمى سلامة عيد، فيما يواصل محمد جمال مهمة المدير الإداري.
هل يتم تعويض الشناينة؟
 تفيد المعلومات أن لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي أمين الشناينة، ربما يحصل على تعويض بعد تراجعه عن قرار الاحتراف في فريق نادي الوحدة الإماراتي.
ووفق المعلومات فإن الشناينة الذي تراجع عن القرار، حرصا منه على اللعب في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة من المنافسات، ربما يتلقى دعما بطريقة أو بأخرى تقديرا لقراره هذا الذي جاء حرصا منه على خدمة الكرة الأردنية سواء مع المنتخبات الوطنية، أو مع النادي الفيصلي المقبل على مشاركة تاريخية بدوري أبطال آسيا.
وكان الشناينة في طريقه للتوقيع لنادي الوحدة مقابل عرض مالي كبير، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، استجابة لنداء المنتخبين الأول والأولمبي.
تفاصيل إدارية تهدد مسيرة الحسين إربد الفنية
 باتت بعض التفاصيل الإدارية، تهدد مسيرة فريق الحسين إربد لكرة القدم، الباحث عن تحقيق لقب تاريخي في دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.
وكشف محبون لنادي الحسين عن خلافات وقصص إدارية داخل النادي، بدأت تظهر على العلن، ما أصاب المشجعين بحالة من الخوف على مستقبل الفريق، متمنين أن لا تضرب هذه الخلافات الإدارية مسيرة الفريق المؤهل لاحراز لقب الدوري في الموسم الحالي.
وتحدث أحد المطلعين على ما يجري في نادي الحسين، بالكثير من التفاصيل والقصص التي تسببت في صدام بين شخصيتين في النادي، الأمر الذي تسبب في إرباك المشهد، وبالتالي الخوف من تأثير هذا الصدام على مسيرة فريق الكرة المدجج بالنجوم.
وكانت شرارة الصدام داخل النادي، بدأت منذ تعيين اسامة طلال مديرا إداريا لفريق الكرة، ومن ثم تعيين أحمد هايل مدربا عاما، حيث تسببت هذه التعيينات في تغيير في الصلاحيات، لتبدأ الخلافات تظهر خلال معسكر الفريق في تركيا، ونشب خلاف بين طلال وهايل من جهة والمدير الفني البرتغالي موتا عقب العودة من معسكر تركيا، وتسبب في استقالة طلال وهايل، قبل أن يعود طلال ويبقى مصير هايل معلقا، لتتواصل بعدها الخلافات التي ظلت معلقة من دون وضع حد لها.
مشجعو الحسين تمنوا على إدارة النادي، العمل على ايقاف هذه الخلافات واستئصالها قبل استفحال خطرها، مؤكدين أن الفريق يعد الأقرب لاحراز الدوري في حال تم تدارك الأخطاء.
وتشهد مباريات الحسين إربد في الفترة الحالية، عودة تدريجية لجماهير الحسين إربد إلى المدرجات في مؤشر إيجابي عن استقرار الوضع الفني للفريق، وهو ما قد يعكر صفوه تفاصيل إدارية النادي في غنى عنها.
الفيصلي المشارك بأبطال آسيا يصطدم بمشكلة الملاعب
 يصطدم فريق الفيصلي لكرة القدم في الأيام الحالية، بعدم قدرته على إجراء تدريباته على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، في إطار تحضيراته للمشاركة بدوري أبطال آسيا.
وباءت محاولة الفيصلي في الأيام الماضية بالفشل في إيجاد ملعب عشبي، لتحضير لاعبيه للاستحقاق الآسيوي الكبير الذي سيقارع خلاله ممثل الكرة الأردنية فرقا آسيوية متميزة ومتسلحة بنجوم عالميين.
وتواصلت تدريبات الفيصلي في الأيام الماضية، على ملعب النادي المزروع بالعشب الصناعي، رغم محاولة النادي البحث عن ملعب عشبي في جاوا أو مدينة الحسين للشباب، على أمل أن يستجيب المسؤولون قريبا لرغبة الفيصلي الذي تنتظره مشاركة آسيوية يوم 18 الشهر الحالي.
مباراة الهلال والاتحاد تزيد من شعبية الدوري السعودي بالأردن
 ساهمت مباراة الكلاسيكو السعودي التي جمعت فريقي الاتحاد والهلال أول من أمس، في رفع شعبية الدوري السعودي في الشارع الرياضي الأردني، بعد مباراة شيقة ومثيرة وممتعة وعامرة بالأهداف والتقلبات.
وانتهت المباراة بفوز الهلال 4-3، بعد أن انتهى الشوط الأولى بتقدم الاتحاد 3-1، في مباراة وصفت بالمجنونة، وشهدت تألقا لافتا لحارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو، ولمسات لمهاجم الاتحاد كريم بنزيما، وغيرهم من نجوم الفريقين.
وتابع عدد كبير من الجماهير الأردنية مباراة الهلال والاتحاد، وسط تفاعل كبير في المقاهي التي عرضت هذه المباراة، إلى جانب التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت جماهير الاتحاد في المناكفة على مواقع التواصل بعد تقدم فريقها 3-1، قبل أن يخرج جمهور الهلال ويعلن الانتصار في نهاية المباراة.
وكانت مباراة الهلال والاتحاد، حديث الشارع الرياضي الأردني أمس، حيث أكد عدد كبير من محبي الكرة، توجههم لاعتماد حضور الدوري السعودي بشكل كبير، في ظل الإثارة التي يحظى بها.
وبات الدوري السعودي يحظى في هذا الموسم بمتابعة كبيرة في الشارع الرياضي الأردني، خاصة في ظل استقطاب الأندية السعودية للكثير من نجوم اللعبة من مختلف دول العالم، ناهيك عن البنية التحتية المتكاملة، والحضور الجماهيري الكبير.
كواليس النجوم

. نادي الوحدات تسلم الأسبوع الماضي مبلغ 46500 دينار من اتحاد الكرة، وهي قيمة ريع مباراته بدوري المحترفين أمام الفيصلي التي جرت يوم 25 الشهر الماضي.
. رئيس اتحاد غرب آسيا للكراتيه السعودي إبراهيم القناص المتواجد حاليا في عمان، وخلال حفل العشاء الرسمي لبطولة غرب آسيا المقامة حاليا في الأردن، انشغل بمتابعة مباراة فريقي الاتحاد والهلال بكرة القدم التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري السعودي...القناص كان متابعا شرسا للمباراة التي جاءت قوية ومثيرة.
. جماهير الفيصلي والوحدات، بدأت بتنظيم حملة دعم لصندوق الناديين، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها جميع الأندية.. الفيصلي بدأ حملته يوم أمس السبت، فيما يبدأ الوحدات حملة الدعم الجماهيري يوم الأربعاء المقبل ولمدة 4 أيام، حيث شكل النادي لجنة تضم زياد شلباية وعبدالرحمن النجار ومخلد الكوز للإشراف على هذا الدعم..
. إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهمت المدير الفني للفريق باستخدام الجمهور لمصلحته.. عضو إدارة قال أن المدرب يحرك اصدقاءه من الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي لتمجيده والاشادة به.
. رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، حرص على لقاء وفد المنتخب الأولمبي الفلسطيني المتواجد في عمان، والذي يستعد للمغادرة إلى البحرين للمشاركة في التصفيات الأسيوية المؤهلة للأولمبياد.
. محاولات لراب الصدع بين رئيس نادي الرمثا خالد سمارة وعدد من مشجعي النادي، بسبب حديث الرئيس عن شتائم وجهت له وللنادي في إحدى المباريات...نادي الرمثا يعيش حاليا حالة من عدم الاستقرار الإداري، الأمر الذي يجعل من عملية التغيير مستقبلا أمرا واردا..أحد المطلعين في النادي لم يستبعد تزكية شقيق رئيس النادي السابق رائد النادي لرئاسة النادي مستقبلا وفق حديث عدد من محبي النادي.
. رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد افتتح أمس مدرسة النادي الفيصلي الكروية في العاصمة عمان، حيث ستكون المدرسة إحدى روافد الفئات العمرية من خلال استقطاب المواهب وصقلها لتتاح لهم الفرصة بالانضمام لفرق الفئات العمرية الخاصة بالنادي.
. صالح دغش أعلن رسميا عن قيام المدير الفني لاتحاد الكرة الهولندي الكيس بانهاء عقده مع الاتحاد كمدير للتعليم.
. النادي الفيصلي ينتظر التحاق المدرب التونسي الذي سيتولى مهمة المدرب العام إلى جانب المدير الفني التونسي غازي الغرايري.. المدرب العام يتوقع أن يصل إلى عمان اليوم، للالتحاق بالفريق اليوم.
. أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، استلمت دفعة دعم ثانية من اتحاد الكرة.. الدفعة الأولى تقريبا وصلت إلى 13 ألف دينار، قبل أن يتسلموا أخيرأ الدفعة الثانية التي وصلت إلى 5 آلاف دينار.. دعم اتحاد الكرة يصل إلى 30 ألف دينار سنويا لكل ناد في دوري الدرجة الأولى.
. ما تزال عملية البحث عن مدير فني جديد في أحد أندية المحترفين متواصلة ومستمر وبشكل سري..





لاعب اتحاد جدة كريم بنزيمة يسدد الكرة في المباراة امام الهلال أمس -(من المصدر)




رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب يلتقي لاعبي الأولمبي الفلسطيني في عمان - (من المصدر)



MENAFN02092023000072011014ID1106998516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث