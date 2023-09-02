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الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

9/2/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يرتفع الدين العام ليصل رقماً قياسياً عند 39.695 مليار دينار بنهاية حزيران من العام الحالي، (منها 8.446 مليار دينار من صندوق استثمار أموال الاضمان الاجتماعي) ليشكل الإجمالي ما نسبته 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب بيانات وزارة المالية اقترضت الحكومة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ما يقارب 1,206 مليار دينار. وهو مستوى مقلق يجب أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي.
بالنسبة لإجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي، فقد بلغ حوالي 5.146 مليار دينار بزيادة تقدر
بـ4 % عن النصف الأول من العام الماضي، أما بالنسبة للإيرادات المحلية فقد وصلت خلال النصف الاول من العام الحالي لحوالي 4.420 مليار دينار حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 224 مليون دينار وارتفعت الإيرادات غير الضربية بنحو 180 مليون دينار.
أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي قدرتها على الاقتراض بشكل مستدام، فإذا لم يتم السيطرة على هذا الدين العام وتحقيق توازن في النفقات والإيرادات، فمن الممكن أن يؤثر ذلك سلباً على تصنيف الائتمان الدولي للأردن، ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من قدرته على الوصول إلى التمويل الدولي. ولحل هذه المشكلة، يجب على الحكومة بدءا من الآن تحقيق توازن أكبر في النفقات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأعلى كلفة مثل الطاقة والنقل. كما يجب تحسين إدارة النفقات بشكل ديناميكي، ما يساهم في تقليل العجز المالي.
من الضروري تنفيذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الدين العام وضبط النفقات، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تحسين إدارة الدين العام، حيث يجب على الحكومة وضع استراتيجية مستدامة لإدارة الدين العام بشكل فعال، بالتركيز على تقليل تكلفة الفوائد وتحسين هيكل الدين العام.
كما ينبغي ضبط النفقات بعناية، وهذا يتضمن مراجعة النفقات وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج الأكثر أهمية وكفاءة. يمكن أن يلعب التركيز على تحسين الكفاءة والتوجيه الصحيح للنفقات دوراً كبيراً في تقليل العجز المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. يمكن ذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من الاستدامة الاقتصادية وتعزز من الفرص الاستثمارية.
على الحكومة أن تتصرف بحذر واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استدانتها بشكل مستدام وضمان استدامة الاقتصاد الوطني. من خلال تحسين إدارة الدين العام وضبط النفقات وتعزيز النمو الاقتصادي، والذي يمكن الأردن من تجاوز التحديات الحالية وتحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي بنجاح.



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