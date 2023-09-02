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اليرموك تحصل على الاعتماد الدولي الأمريكي Abet لسبعة من برامجها

9/2/2023 2:19:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستمر جامعة اليرموك بتحقيق انجازاتها على المستوى العلمي والأكاديمي، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث النهضوي التي تسيربها الجامعة بخطى ثابتة لتحقيق التميز والتقدم على المستوى المحلي والاقليمي والدولي على حد سواء، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للدولة الأردنية، حيث تم الاعلان الرسمي صباح اليوم عن حصول الجامعة على الاعتماد الدولي الأمريكي ABET وبالمدة القصوى لسبعة من برامجها لمرحلة البكالوريوس في كليات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وقسم الاحصاء في كلية العلوم.
ويعتبر اعتماد (ABET) من أكثر الاعتمادات الدولية موثوقية في مجالات العلوم التطبيقية والحاسوب والهندسة والتكنولوجيا، والأكثر شيوعًا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حول العالم.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد إن اليرموك تفخر بما تحققه من انجازات بجهود وهِمم أبنائها المتميزين، لافتا إلى أن الجامعة وضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى لتطوير وتحديث كافة برامجها بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها وهدفها الرئيس في تقديم تعليم أكاديمي نوعي ومتميز على المستوى المحلي والدولي، وذلك من خلال إعادة هيكلة شاملة لمختلف الخطط والبرامج الدراسية لكافة برامجها الأكاديمية بما يواكب التطورات الحديثة في الحقول المعرفية، وتزويد كلياتها بالمختبرات والاجهزة العلمية الحديثة، وتطوير الاساليب التدريسية، جنبا إلى جنب مع ادماج مهارات اللغات الاجنبية ضمن الخطط الدراسية وأية مهارات أخرى تسهم في إعداد طلبتها ورفع مستوى قدراتهم وتنافسيتهم في سوق العمل وفتح المجال امامهم ليكونوا روادا ومبدعين في مساراتهم العملية في المستقبل.
وثمن مسّاد جهود كافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الكليات الثلاث، وفرق العمل واللجان المختصة التي عملت خلال السنوات الماضية من اجل تحقيق هذا الانجاز، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود في مختلف الكليات للحصول على اعتمادات عالمية مرموقة لتعكس المستوى المتميز والسمعة الطيبة لجامعة اليرموك محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشددا على أن جامعة اليرموك تستحق الأفضل دائما وأنها بجهود أبنائها المخلصين تسعى للتقدم بخطوات ثابتة ومتسارعة للوصول إلى مكانة تليق باسمها على المستوى العالمي.
عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور قاسم ردايدة أوضح أن الكلية حصلت على الاعتماد الأمريكي ABET وبالمدة القصوى لثلاثة برامج بكالوريوس في الكلية وهي برنامج علوم الحاسوب CS، برنامج نظم المعلومات الحاسوبية CIS، وبرنامج تكنولوجيا معلومات الأعمال BIT، وذلك اعتبارا من شهر تشرين الأول لعام 2021، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يعني أن برامج الكلية والبنية التحتية في الكلية والجامعة متوافقة مع المتطلبات العالمية، الأمر الذي ينعكس ايجابا على خريجي هذه البرامج من طلبتها ويفتح امامهم المجال للانخراط سوق العمل الدولي، معربا عن شكره وتقديره لدعم إدارة الجامعة الموصول، ولكافة كوادر الكلية من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية والادارية الذين بذلوا جهودا كبيرة في العامين الماضيين للعمل والاستعداد والتقدم لهذا الاعتماد الدولي الهام.
عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي للهندسة والتكنولوجياABET لثلاثة أخرى من برامج البكالوريوس فيها وهي هندسة الاتصالات، وهندسة النظم الطبية الحيوية، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، حيث تضمنت النتيجة منح الاعتماد لهذه البرامج الثلاثة دون أية ملاحظات وبالمدة القصوى اعتبارًا من شهر تشرين أول من العام 2021، بحيث يمكن لأي طالب حصل على درجة البكالوريوس من أي من هذه البرامج الثلاثة خلال هذه الفترة المعتمدة الاستفادة من ميزات هذا الاعتماد، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعتبر أفضل نتيجة تمنحها هيئة الاعتماد ABET للبرامج التى تُقيمها.
وأكد العتوم أن العمل جارٍ للحصول على اعتماد ABET لباقي برامج الكلية، حيث قامت الكلية في شهر كانون ثاني من العام 2023 بالتقدم للحصول على هذا الاعتماد لبرنامج آخر من برامج البكالويوس فيها وهو هندسة القوى الكهربائية والمنوي عقد زيارته التقييمية خلال النصف الثاني من شهر تشرين أول من العام 2023.
كما أوضح عميد كلية العلوم الدكتور أمجد الناصر أن قسم الاحصاء في الكلية والذي يعد أول قسم تم إنشاؤه على مستوى الجامعات الأردنية حصل على الاعتماد الامريكي الدولي ABET وبالمدة القصوى اعتبارا من شهر تشرين الأول من عام 2021، مشيرا إلى أن هذا الانجاز يعكس المستوى المتميز لكلية العلوم ولبرنامج الاحصاء على وجه الخصوص، والمستوى الأكاديمي الرفيع لأعضاء الهيئة التدريسية فيها وجهودهم التي بذلوها خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يتيح الفرصة أمام خريجي القسم من التشبيك الدولي والانخراط في سوق العمل الاقليمي والدولي، ويمنحهم قيمة مضافة اخرى لتميز اختصاصهم في احد لمجالات الذي يعد جزءا اساسيا في البحث العلمي في كافة المجالات وعاملا اساسيا في التحديث الاداري والاقتصادي على مستوى الدول.
ويذكر بأن كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية كانت قد أعلنت العام الماضي عن حصول ثلاثة من برامج البكالوريوس التي تطرحها على الاعتماد ABET وهي برامج هندسة الحاسوب، وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الصناعية.



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