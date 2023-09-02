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ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك في الزرقاء

9/2/2023 2:19:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضبطت لجان السلامة والصحة في محافظة الزرقاء، اليوم السبت، بالتعاون مع فرع مؤسسة الغذاء والدواء بالزرقاء، 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، في تصريح صحفي، إن هذه الكميات من الأرز ضبط في مستودعات على أرص تقدر مساحتها بنحو أربعة دونمات، مشيرا إلى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وإغلاق المستودعات المذكورة بالشمع الأحمر، والسير بالإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد أن لجان الصحة والسلامة العامة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية كافة، لن تتهاون مع المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطن، وكل من تسول لهم أنفسهم العبث بصحة المواطنين وسلامة غذائهم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة بحق المخالفين . -(بترا)



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