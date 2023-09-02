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علاء حمزة: الدراما السعودية تحفز المبدعين

9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض السيناريست والكاتب الساخر علاء حمزة وصف الدراما السعودية بالعنيفة والجريئة في الطرح، مؤكدا أنها ساهمت في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية، وتقديم رؤى ملهمة لتحفيز المبدعين للمساهمة في نهضة المملكة.
أنواع مختلفة
نفى الكاتب علاء حمزة ما يشاع عن الدراما السعودية بكونها تعتمد على العنف وجرأة الطرح وقال: «هناك أنواع مختلفة من الأعمال تقدم في هذه الفترة، خصوصًا من الشباب الذين يقدمون أعمالًا جميلة سواء في السينما والتلفزيون أو على المسرح، مستفيدين من دعم وتشجيع القنوات التلفزيونية، والذي ساهم في إنتاج أعمالٍ بتقسيماتها المختلفة كأفلام الحركة، والفنتازيا، والكوميديا بأنواعها». وتابع: «أصبحنا نرى مؤخرًا أعمالًا كبيرة ومهمة، بجهود متكاملة من قبل القنوات التلفزيونية، وهيئة الترفيه، ووزارة الثقافة، لتقديم الفن السعودي بشكل متنوع، ينبئ بمستقبل باهر على المستوى العربي والعالمي».
الفترة الحالية
أوضح أن الدراما السعودية في الفترة الحالية، صناعة تشهد مرحلة بناء وفق أسس عصرية حديثة، يساهم في تحقيقها طموح وحماس الشباب الشغوفين بالإبداع، هو ما جعل الدراما والسينما السعودية مطلوبة على مستوى الشاشات ومنصات العرض، وتمتاز بكونها الأكثر وضوحًا عن بقية الفنون الأخرى. وأضاف: «الإنتاج السعودي يعتبر في مقدمة الإنتاج الخليجي، ويعد رقمًا صعبًا في الدراما العربية، وأعتقد أن هذه المسيرة ستؤدي بالأعمال السعودية إلى العالمية، وتكون حاضرة بقوة في دور سينمائية كثيرة حول العالم، وذلك وفق ما نراه من جهود كبيرة تبذل، ومن دعم سخي كبير للثقافة والفنون المحلية، ولصورة المملكة العربية السعودية».
مجال الأدب
أشار إلى أن الموضوع واللغة يكملان بعضهما البعض في مجال الأدب الساخر، فيما يختلف النص المكتوب عن مثيله الخاص بالدراما التلفزيونية والسينما، الذي تتم كتابته ليشاهد على الشاشة، حيث تكون الصورة هي الأهم، فيما الأدب المطبوع يعتمد على الكلمة وتكوينها، وفي كلا الحالتين تعتبر «النكتة» الناتجة عن موقف أجود، وأجمل، وأوقع في النفس، كما أنها تبقى في الذاكرة. وأكد أن الموهبة، خصوصًا في مجال الكتابة، ليست خاضعة لمعيار التشجيع، لكونها نعمة متأصلة في الشخص، حتى لو لم يكن يعلم بها، لذلك يتميز البعض في المجالس بقدرتهم الكبيرة على توليد الحكاية واستخراج المواقف الساخرة فيها، رغم عدم حصولهم على التوجيه الكافي لتطوير مهارتهم، لتحويلها أدبًا أو فنًا.
أجور الكتاب
تطرق حمزة إلى الأجور التي يتقاضها الكُتاب في مجال الكوميديا، وقال: «الأجور تختلف من فترة إلى أخرى، تزيد أحيانًا وتنقص أحيانًا، حسب السوق والإنتاج المطلوب، وحسب أهمية الكاتب أيضًا، ولكن في العموم هي أجور مرضية، ومشجعة للشباب للدخول في هذا المجال لتعلم هذه الصناعة، لكونها مفيدة جدًا لصاحب الموهبة وللمجتمع أيضًا».
علاء حمزة
ولد 12 أغسطس 1959
كاتب وروائي سعودي
من مواليد مكة المكرمة
ساهم في كتابة العديد من المسلسلات السعودية، مثل شير شات وبيني وبينك وظل الحلم
في الشعر
له ديوان شعري بعنوان (في مثل هذا الوقت من كل مساء).
أعماله في الدراما
2000: المشهد الأخير.
2004: امرأة لا تشبه القمر (مسلسل).
2004: أبو العصافير (مسلسل).
2005: إخواني أخواتي (مسلسل).
2006: أبو شلاخ البرمائي (مسلسل).
2007: بيني وبينك (مسلسل) الجزء الأول.
2008: بيني وبينك (مسلسل) الجزء الثاني.
2009: جاري يا حمودة (مسلسل).
2009: أبجد هوز.
2009: بيني وبينك (مسلسل) الجزء الثالث.
2010: بيني وبينك (مسلسل) الجزء الرابع.
2010: سليم ودستة حريم (مسلسل).
2011: ماشي.
2011: من عيوني.
2011: الخادمة.
2011: الشبح.
2011: قووول في الثمانيات.
2012: كلام الناس.
2012: من الآخر.
2013: كلام الناس 2.
2014: كلام الناس 3.
2014: سواق وشغالة.
2016: البيت الكبير.
2017: حياة ثانية.
2017: ظل الحلم.
2018: عطر الروح.
2018: شير شات.
2019: عندما يكتمل القمر.
2019: سوق الدماء.
2020: شغف.
2021: عندما يكتمل القمر 2.
2022: سندس.

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