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تراثنا تدعم 150 مشروعا وتخلق 470 وظيفة

9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ممثل «تراثنا» للمسؤولية الاجتماعية سلطان القحطاني، توفير دعم فني وتقني لأكثر من 300 مستفيد ودعم 150 مشروعًا حول المملكة، وتدريب أكثر من 1400 رائد أعمال على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، والتعاون مع أكثر من 100 منشأة، وتوقيع 13 مذكرة تفاهم، وخلق 470 فرصة وظيفية للسعوديين.
الأجيال المقبلة
أبان القحطاني، أن «تراثنا»، تؤكد على المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني السعودي من خلال إنشاء مشاريع محلية مستدامة في المجالات الثقافية والصناعات التقليدية لضمان استدامتها للأجيال المقبلة، ومن أعمالها: تحويل الحرفيين إلى رواد أعمال، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 فيما يخص قطاع التراث، والتعاون مع خبراء عالميين لتقديم استشارات حرفية، والتدريب والعمل والتطوير والتمويل ومتابعة المشاريع لضمان نجاحها واستمراريتها.
الطقوس
أضاف القحطاني أن تراثنا تدعم التراث الثقافي والحرف اليدوية، يشمل التقاليد والخبرات الحية الموروثة من الأجيال السابقة، كالتقاليد الشفوية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس، والأحداث الاحتفالية، ومهارات إنتاج الحرف التقليدية، و44 حرفة، وذلك بدعم إنشاء مراكز التدريب، وورش عمل لدعم الأعمال الحرفية «حاضنات أعمال»، وتدريب على الفنون والتراث الشعبي، والصيد، ومعاهد الطبخ الشعبي، ومصانع تجهيز المواد الأولية للبيوت الطينية.
التراث الرقمي
أشار القحطاني، إلى دعم التراث الرقمي، وذلك باستخدام الوسائط الرقمية في خدمة الحفاظ على التراث الثقافي أو الطبيعي، وإنتاج أفلام رقمية متعددة الوسائط في تاريخ المملكة، وبناء تطبيقات في الأجهزة المحمولة في مجال التراث للأسواق والوثائق، والتصوير الفوتوغرافي للمواقع، وإنتاج مصدر لمحتوى، ودعم الأنظمة التفاعلية كالواقع الافتراضي. وقال: إن تراثنا تدعم السياحة التراثية، وتعتبرها من أكثر القطاعات ربحية، وتدعم المتاحف السعودية، والمرشدين السياحيين للمواقع التاريخية، والمنتجعات والمزارع التقليدية، ودعم شركات المقاولات المتخصصة في المباني التراثية.
340 موقعًا أثريًا
إلى ذلك، أكد ممثل إدارة دعم التمويل في هيئة التراث، سعد العثمان، حصر 340 موقعًا مسجلا في سجل الآثار الوطني في الأحساء، و105 مباني تراث عمراني، و44 مسجدًا تاريخيًا، و96 حرفيًا مسجلًا بالسجل الوطني للحرفيين في الأحساء، وتشغيل بيتين للحرفيين. مؤكدًا أن رؤية ورسالة الهيئة، تؤكد على الاحتفاء بتراثنا كثروة ثقافية، وحماية وإدارة وتمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي.
آلية التمويل في تراثنا
01 - استقطاب المستفيدين.
02 - التقييم والمقابلة، ومراجعة مكثفة لتقييم المشاريع.
03 - دورة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، والتركيز على الجوانب المالية، والتقنية، والتسويقية، وتقييم المخاطر.
04 - تمويل مالي قرض بدون فوائد.
05 - مراقبة المشروع للتأكد من جاهزية المشاريع وتعمل وفقًا لدراسات الجدوى.
06 - دعم فني، وذلك بالتعاون مع الخبراء الوطنيين والدوليين لتحسين جودة المنتج.
مشروعات «تراثنا» حول المملكة
المنطقة الوسطى 53.
المنطقة الغربية 32.
المنطقة الشرقية 26.
المنطقة الشمالية 20.
المنطقة الجنوبية 19.

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