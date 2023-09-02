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فعالية للتوعية برعاية الحيوانات الأليفة في جدة

9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة فعالية "تطعيم الحيوانات الأليفة والعناية بها" في أحد المولات بهدف توعية المجتمع بأهمية الرفق بالحيوانات، وإرشاد أصحاب الحيوانات الأليفة إلى طرق التعامل معها ونظافتها وطعامها.
وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن برنامج فعالية تطعيم الحيوانات الأليفة" والعناية بها " يتضمن توعية المربين بكيفية رعاية وتغذية الحيوانات الأليفة وأهم الأمراض التي تصيبها وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد الأمراض الوبائية، وعمل سونار للحالات المرضية، وتقديم خدمات النظافة والتشذيب للحيوانات الأليفة وذلك بالتعاون مع بعض جهات القطاع الخاص.
واستهدفت الحملة جميع شرائح المجتمع من الأسرة والأطفال والمهتمين بالرفق بالحيوان والاختصاصيين في مجالات البيئة والثروة الحيوانية.

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