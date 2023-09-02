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مقتل دبة بالرصاص يغضب إيطاليين

9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) قُتلت دبّة بنّية مهددة بالانقراض برصاص رجل قرب سان بينيديتو دي مارسي في أبروتسو «وسط إيطاليا»، في حادث دانه ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان.
وكانت «أمارينا» التي غالبًا ما يتم تصويرها وهي تتنزّه مع صغارها، واحدة من الدببة البنية الأكثر شعبية في حديقة أبروتسو الوطنية.
وحدّدت هوية الرجل الذي أطلق النار على الدبة، وفق إدارة الحديقة التي دانت «الحادث الخطير للغاية».
وقال هذا الرجل البالغ 56 عامًا للشرطة إنه أطلق النار بدافع الخوف عندما دخلت «أمارينا» أرضه قرب بلدة سان بينيديتو دي مارسي، خارج منطقة الحديقة.
وقالت إدارة الحديقة إن أمارينا «لم تتسبب بأي مشكلة للبشر على الإطلاق» و«لا شيء يبرر» إطلاق النار عليها.
وكانت هذه الدبة واحدة من بين 60 دبًا بنيًا في الحديقة الوطنية، ويجري البحث حاليًا عن شبلَيها.
وقال رئيس منطقة أبروتسو ماركو مارسيليو، إنه «من غير المفهوم» أن يُقتل هذا الحيوان الذي لم يكن يشكّل أي خطر.

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