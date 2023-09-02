الصيد الجائر للأفيال والغوريلات يحسن البيئة

الصيد الجائر للأفيال والغوريلات يحسن البيئة
التاريخ
9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة أن الصيد الجائر للحيوانات البرية التي تتناول الفاكهة، مثل الأفيال والغوريلات، يؤثر على قدرة الغابات في تخزين أو عزل الكربون.
وفي الدراسة المنشورة بمجلة «بلوس» العلمية، وجدت جمعية «الحفاظ على الحياة البرية» أن «العديد من الثدييات والطيور المستهدفة بإطلاق النار غير القانوني والتجاري يرتكز طعامها على الفاكهة، وتنقل بواسطة برازها بذورا كبيرة من أنواع الأشجار ذات القدرات العالية على تخزين الكربون».
وأشارت الدراسة إلى أن «انقراض الحيوانات الكبيرة الحجم مثل الرئيسيات، وطيور أبو قرن والطوقان، وغيرها، يؤثر على تكوين الغابات مع مرور الوقت، مما يسمح لأنواع محددة من الأشجار بأن تصبح المكون الرئيسي للغابات، وهي الأشجار المشتتة بالرياح، أو ذات كثافة خشب منخفضة، أو ذات بذور صغيرة».
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