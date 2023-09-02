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الصيد الجائر للأفيال والغوريلات يحسن البيئة

9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة أن الصيد الجائر للحيوانات البرية التي تتناول الفاكهة، مثل الأفيال والغوريلات، يؤثر على قدرة الغابات في تخزين أو عزل الكربون.
وفي الدراسة المنشورة بمجلة «بلوس» العلمية، وجدت جمعية «الحفاظ على الحياة البرية» أن «العديد من الثدييات والطيور المستهدفة بإطلاق النار غير القانوني والتجاري يرتكز طعامها على الفاكهة، وتنقل بواسطة برازها بذورا كبيرة من أنواع الأشجار ذات القدرات العالية على تخزين الكربون».
وأشارت الدراسة إلى أن «انقراض الحيوانات الكبيرة الحجم مثل الرئيسيات، وطيور أبو قرن والطوقان، وغيرها، يؤثر على تكوين الغابات مع مرور الوقت، مما يسمح لأنواع محددة من الأشجار بأن تصبح المكون الرئيسي للغابات، وهي الأشجار المشتتة بالرياح، أو ذات كثافة خشب منخفضة، أو ذات بذور صغيرة».

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