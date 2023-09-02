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يعيش 80 عاما متوفيا بالتزوير

9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أُعلنت وفاة رجل يبلغ من العمر 71 عاماً من منطقة توكانتينز البرازيلية في سنة 1995، بناء على شهادة زوجته السابقة وشاهدين، ليمضي الـ28 عاماً التالية من حياته ميتاً قانوناً.
وفي 16 أغسطس الماضي ألغيت شهادة وفاة مانويل مارسيانو أخيراً بعد معركة قضائية استمرت عامين. وبدأ الرجل يعاني مشكلات في تحصيل راتبه التقاعدي، ما اضطره لمراجعة السلطات، والمفاجأة كانت أنه متوفّى قانونياً منذ 28 عاماً.
وعلم الرجل أن زوجته السابقة وشاهدين آخرين هم الذين أعلنوا وفاته للسلطات.
وليس من الواضح سبب إعلان زوجة مانويل السابقة وفاته في سنة 1995، ولكنه قال إنه لاحظ شيئاً غريباً في سنة 2012، حينما حاول التصويت في الانتخابات المحلية ليُقال له إنه ليس مدرجاً في القائمة، ولكنه لم يهتم حينها بالأمر.

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