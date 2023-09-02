Sunday, 03 September 2023 02:38 GMT

شرطي يقتل حاملا بزعم السرقة

9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت لقطات كاميرا الشرطة تم نشرها أخيرًا لحظة إطلاق النار على امرأة حامل وقتلها على يد الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية.
ونشر قسم شرطة بلدة «بليندون» لقطات على صفحته على «فيسبوك» تظهر مقتل امرأة تدعى «تاكيا يونج» (21 عامًا) برصاص أحد عناصر الشرطة.
وفي مقطع الفيديو الذي تم تسجيله يوم 24 أغسطس، تظهر يونج في سيارتها خارج متجر «كروجر» للبقالة، حيث اقترب شرطي من جانب السائق من سيارة يونج وأمرها بالخروج، وعندما سألت يونج عن السبب، قال الشرطي إنها متهمة بالسرقة من المتجر، ويظهر صوت يونج في الفيديو وهي تقول «لم أسرق شيئًا».
وفي هذه اللحظة، يسير شرطي آخر أمام السيارة ويصيح «اخرجي من السيارة».
وفي مقطع الفيديو، يظهر صوت يونج وهي تسأل «هل ستطلق علي النار»؟، وبينما كان الشرطي أمام سيارة يونج وهو يشهر مسدسه، شوهدت يونج وهي تحرك عجلة القيادة صوب اليمين، وبدأت السيارة في التقدم ببطء، فقام الشرطي بإطلاق النار عبر زجاج السيارة الأمامي ليقتل يونج.

MENAFN02092023000089011017ID1106998503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث