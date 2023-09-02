شرطي يقتل حاملا بزعم السرقة
التاريخ
9/2/2023 2:17:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت لقطات كاميرا الشرطة تم نشرها أخيرًا لحظة إطلاق النار على امرأة حامل وقتلها على يد الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية.
ونشر قسم شرطة بلدة «بليندون» لقطات على صفحته على «فيسبوك» تظهر مقتل امرأة تدعى «تاكيا يونج» (21 عامًا) برصاص أحد عناصر الشرطة.
وفي مقطع الفيديو الذي تم تسجيله يوم 24 أغسطس، تظهر يونج في سيارتها خارج متجر «كروجر» للبقالة، حيث اقترب شرطي من جانب السائق من سيارة يونج وأمرها بالخروج، وعندما سألت يونج عن السبب، قال الشرطي إنها متهمة بالسرقة من المتجر، ويظهر صوت يونج في الفيديو وهي تقول «لم أسرق شيئًا».
وفي هذه اللحظة، يسير شرطي آخر أمام السيارة ويصيح «اخرجي من السيارة».
وفي مقطع الفيديو، يظهر صوت يونج وهي تسأل «هل ستطلق علي النار»؟، وبينما كان الشرطي أمام سيارة يونج وهو يشهر مسدسه، شوهدت يونج وهي تحرك عجلة القيادة صوب اليمين، وبدأت السيارة في التقدم ببطء، فقام الشرطي بإطلاق النار عبر زجاج السيارة الأمامي ليقتل يونج.
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