عناصر غذائية ناقصة لدى النباتيين

عناصر غذائية ناقصة لدى النباتيين
التاريخ
9/2/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك فارق بسيط يعلق على أي مناقشة تتعلق بصحة النظام الغذائي؛ لأن الجميع يأكلون بشكل مختلف، على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أن يجعل معظم نظامه الغذائي يتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، يمكن لشخص آخر يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أن يملأ نظامه الغذائي بأوريو (نعم، أوريو نباتي)، ورقائق البطاطس، وغيرها من الأطعمة المماثلة، من الواضح أن النسخة الأولى من النظام الغذائي النباتي ستكون أكثر صحة من الثانية. وفي الوقت نفسه، تبين أن اتباع نظام غذائي نباتي غني بالأطعمة الكاملة يحسن العديد من المؤشرات الحيوية الصحية، وهي الكوليسترول وضغط الدم وصحة الكبد والسكر في الدم، ومع ذلك، حتى النظام الغذائي النباتي الصحي قد يفتقد بعض العناصر الغذائية، إليك أهم ثلاثة عناصر غذائية:
الفجوات الغذائية النباتية المحتملة
فيتامين ب 12
يعتبر فيتامين (ب) ضروريًا لعملية التمثيل الغذائي ووظيفة الأعصاب والعضلات وصحة القلب، يتم العثور على (B12) بشكل أساسي وسهل في الأطعمة الحيوانية، في النظام الغذائي النباتي، من المهم إما اختيار الأطعمة المدعمة بـ (B12) أو العمل مع مقدم الخدمة الخاص بك على تضمين المكملات الغذائية، يمكن أن تستمر حالات نقص فيتامين (ب12) لسنوات، وأحيانًا لعقود، دون أن تظهر سريريًا أو تظهر عليها أعراض.
حديد
الحديد موجود في شكلين: الحديد الهيم والحديد غير الهيم، يوجد حديد الهيم في الأطعمة ذات الأصل الحيواني وهو متاح بيولوجيًا للجسم أكثر بكثير مقارنة بالحديد غير الهيم، والذي يوجد بشكل كبير في النباتات؛ لذلك، في حين أن الأطعمة مثل السبانخ والفاصوليا تحتوي على الحديد، إلا أنها ليست في الشكل الأمثل؛ لتعزيز امتصاص الحديد، قم بإقران الأطعمة الغنية بفيتامين (C) مع مصادر الحديد غير الهيم، وحاول تجنب الكالسيوم مع هذه الوجبات، يمنع الكالسيوم امتصاص الحديد، بينما يعززه فيتامين (C).
الأحماض الدهنية أوميجا - 3
توجد دهون أوميجا 3 بكثرة في سمك السلمون والسردين والمأكولات البحرية الأخرى، وهي الدهون «الصحية» التي تستخدمها أجسامنا لحماية صحة القلب، يمكنهم أيضًا تقليل الالتهاب ودعم صحة الدماغ، الأشكال الأكثر شيوعًا الموجودة في النظام الغذائي هي حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وحمض ألفا لينولينيك (ALA). وتم العثور على (EPA) و(DHA) بشكل كبير في الأطعمة الحيوانية، مثل السردين والمأكولات البحرية الأخرى، غالبًا ما يوجد (ALA) في الأطعمة النباتية مثل بذور الكتان والشيا، يحتاج (ALA) إلى أن يتحول إلى (EPA) و(DHA) في الجسم، لكن هذا التحويل ليس فعالًا جدًا، قد تكون المكملات الغذائية المعتمدة على الطحالب مفيدة لتحقيق هذه العناصر الغذائية.
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