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عناصر غذائية ناقصة لدى النباتيين

9/2/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك فارق بسيط يعلق على أي مناقشة تتعلق بصحة النظام الغذائي؛ لأن الجميع يأكلون بشكل مختلف، على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أن يجعل معظم نظامه الغذائي يتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، يمكن لشخص آخر يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أن يملأ نظامه الغذائي بأوريو (نعم، أوريو نباتي)، ورقائق البطاطس، وغيرها من الأطعمة المماثلة، من الواضح أن النسخة الأولى من النظام الغذائي النباتي ستكون أكثر صحة من الثانية. وفي الوقت نفسه، تبين أن اتباع نظام غذائي نباتي غني بالأطعمة الكاملة يحسن العديد من المؤشرات الحيوية الصحية، وهي الكوليسترول وضغط الدم وصحة الكبد والسكر في الدم، ومع ذلك، حتى النظام الغذائي النباتي الصحي قد يفتقد بعض العناصر الغذائية، إليك أهم ثلاثة عناصر غذائية:
الفجوات الغذائية النباتية المحتملة
فيتامين ب 12
يعتبر فيتامين (ب) ضروريًا لعملية التمثيل الغذائي ووظيفة الأعصاب والعضلات وصحة القلب، يتم العثور على (B12) بشكل أساسي وسهل في الأطعمة الحيوانية، في النظام الغذائي النباتي، من المهم إما اختيار الأطعمة المدعمة بـ (B12) أو العمل مع مقدم الخدمة الخاص بك على تضمين المكملات الغذائية، يمكن أن تستمر حالات نقص فيتامين (ب12) لسنوات، وأحيانًا لعقود، دون أن تظهر سريريًا أو تظهر عليها أعراض.
حديد
الحديد موجود في شكلين: الحديد الهيم والحديد غير الهيم، يوجد حديد الهيم في الأطعمة ذات الأصل الحيواني وهو متاح بيولوجيًا للجسم أكثر بكثير مقارنة بالحديد غير الهيم، والذي يوجد بشكل كبير في النباتات؛ لذلك، في حين أن الأطعمة مثل السبانخ والفاصوليا تحتوي على الحديد، إلا أنها ليست في الشكل الأمثل؛ لتعزيز امتصاص الحديد، قم بإقران الأطعمة الغنية بفيتامين (C) مع مصادر الحديد غير الهيم، وحاول تجنب الكالسيوم مع هذه الوجبات، يمنع الكالسيوم امتصاص الحديد، بينما يعززه فيتامين (C).
الأحماض الدهنية أوميجا - 3
توجد دهون أوميجا 3 بكثرة في سمك السلمون والسردين والمأكولات البحرية الأخرى، وهي الدهون «الصحية» التي تستخدمها أجسامنا لحماية صحة القلب، يمكنهم أيضًا تقليل الالتهاب ودعم صحة الدماغ، الأشكال الأكثر شيوعًا الموجودة في النظام الغذائي هي حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وحمض ألفا لينولينيك (ALA). وتم العثور على (EPA) و(DHA) بشكل كبير في الأطعمة الحيوانية، مثل السردين والمأكولات البحرية الأخرى، غالبًا ما يوجد (ALA) في الأطعمة النباتية مثل بذور الكتان والشيا، يحتاج (ALA) إلى أن يتحول إلى (EPA) و(DHA) في الجسم، لكن هذا التحويل ليس فعالًا جدًا، قد تكون المكملات الغذائية المعتمدة على الطحالب مفيدة لتحقيق هذه العناصر الغذائية.

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