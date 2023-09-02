300 خبير في قمة العلا العالمية للآثار - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/2/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن قائمة المتحدثين والمشاركين، من المملكة ومختلف أنحاء العالم، في الدورة الأولى من "قمة العلا العالمية للآثار" التي تُقام من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل في قاعة مرايا.
وسيشارك أكثر من 300 خبير ومهتم في مجال قطاع الآثار والتراث الثقافي، إضافة إلى 80 متحدثًا ضمن جلسات وحوارات القمة، وتعمل القمة على توظيف الرؤى المكتسبة من التراث الثقافي والتقدم العلمي لما يحقق النفع على الإنسانية، وتهدف الهيئة، من خلال القمة، إلى تعزيز مختلف عوامل الجذب التاريخي والجغرافي والتراثي.
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