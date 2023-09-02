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300 خبير في قمة العلا العالمية للآثار - جريدة الوطن السعودية

9/2/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن قائمة المتحدثين والمشاركين، من المملكة ومختلف أنحاء العالم، في الدورة الأولى من "قمة العلا العالمية للآثار" التي تُقام من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل في قاعة مرايا.
وسيشارك أكثر من 300 خبير ومهتم في مجال قطاع الآثار والتراث الثقافي، إضافة إلى 80 متحدثًا ضمن جلسات وحوارات القمة، وتعمل القمة على توظيف الرؤى المكتسبة من التراث الثقافي والتقدم العلمي لما يحقق النفع على الإنسانية، وتهدف الهيئة، من خلال القمة، إلى تعزيز مختلف عوامل الجذب التاريخي والجغرافي والتراثي.

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