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عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية في ألمانيا.. والسبب غريب - جريدة الوطن السعودية

9/2/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت محكمة ألمانية اتهاما لامرأة من أصل عراقي تبلغ من العمر 23 عاما بارتكاب جريمة قتل لامرأة شبيهة بها وجدتها على موقع إنستجرام في محاولة لتزييف وفاتها.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن السلطات اعتقدت في البداية أن المرأة، التي تُعرف باسم "شهربان" كانت ضحية جريمة قتل عندما تم العثور على جثة شابة غارقة في الدماء في أغسطس الماضي في سيارة مرسيدس متوقفة في إنغولشتات بجنوب ألمانيا.
وأضافت أن العديد من أفراد عائلة "شهربان" اعتقدوا كذلك أن الجثة تعود لها، لكن تقرير الطب الشرعي أثار تساؤلات حول هويتها بسبب الوشم الذي لم يكن من الممكن التعرف عليه.
ولاحقا تم التعرف على الضحية وتدعى خديجة، وهي مدونة في مجال الموضة والتجميل تبلغ من العمر 23 عاما من أصل جزائري وتسكن مدينة هايلبرون في ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة.
وفقا للصحيفة فقد بدت المرأتان متشابهتان بشكل لافت للنظر، وكلاهما بشعر أسود طويل وبشرة متقاربة لحد كبير.
وعند الإعلان عن لائحة الاتهام، قال ممثلو الادعاء إن شهربان متهمة أيضا بعرض 10 آلاف يورو على رجل من أجل المساعدة في قتل شقيق زوجها.
وزُعم أنها دفعت له مبلغا مقدما قدره خمسة آلاف يورو، لكنه أخذ المال دون الاستجابة لمطالبها المتكررة بتنفيذ عملية القتل.
وقالت الصحيفة إن شهربان اعترفت بالتهم الموجهة لها بعد نحو عام من تنفيذ الجريمة وستمثل أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات.
وسيُحاكم في القضية أيضا رجل من كوسوفو يبلغ من العمر 24 عاما يُدعى شكير، وهو متهم بالتواطؤ مع شهربان والمساعدة في جريمة القتل.
وقال مكتب المدعي العام في إنغولشتات إن تحقيق الشرطة الذي استمر عاما كاملا خلص إلى أن القضية أصبحت الآن جاهزة للعرض أمام المحكمة.
وبحسب التحقيقات فإن المتهمة نفذت الجريمة من أجل تزييف موتها وبدء حياة جديدة والهروب من حياتها الحالية بسبب خلافات عائلية.
وقالت النيابة العامة إن شهربان تواصلت مع عدد من النساء، عبر حساباتهن على إنستجرام، وكانت تختار الفتيات اللواتي يشبهنها لحد ما.
وفي 9 أغسطس 2022، عرضت على خديجة فرصة المشاركة في فيديو غنائي مع مطرب مشهور.
وبسبب شكها في الطلب، اتصلت كي بالمطرب، الذي حذرها بدورها من أن الدعوة مزيفة.
بعد يومين، تلقت خديجة طلبا جديدا من شهربان، من حساب آخر على إنستجرام، يعرض عليها علاجا مجانيا في استوديو التجميل الخاص بها، مقابل أن تقوم بنشر دعاية لصالونها على إنستجرام.
وبالفعل حصل لقاء بين شهربان وخديجة في 16 أغسطس من العام الماضي، حيث حضرت سيارة من نوع مرسيدس كوبيه سوداء إلى منزل خديجة وكانت شهربان وشكير بداخلها.
وأثناء الرحلة توقفوا في غابة وأقنعا خديجة بالنزول من السيارة، قبل أن يشرعا في تنفيذ الخطة من خلال ضربها على مؤخرة رأسها مرة واحدة على الأقل، فسقطت على الأرض، قبل أن يوجها لها 56 طعنة بسكين.
وقالت النيابة العام إن الجثة كانت مشوهة بالكامل، ولم يتم العثور بعد على سلاح الجريمة.
بعدها أوقف المتهمان السيارة في شارع قريب من منزل شهربان، حيث اكتشف والداها وجود جثة داخل السيارة واعتقدا في البداية أنها تعود لابنتهما.

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