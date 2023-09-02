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فوائد البروبيوتيك للرضع

9/2/2023 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تلعب البروبيوتيك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الصحة، وتعد خط الدفاع الأول في جسم الطفل؛ لأنها تساعد على تحسين توازن البكتيريا الجيدة في الجسم. وبشكل عام، فإنها تقدم الفوائد الآتية للأطفال الرضع:
1. علاج حالات الإسهال
خاصة الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية، أو الإسهال الناتج من العدوى.
2. التخفيف من المغص
يعتقد بعض العلماء أن المغص قد يكون مرتبطًا بالبكتيريا المنتجة للغازات، وانخفاض أعداد نوع معين من البكتيريا في أمعاء الطفل، وتبين أن البروبيوتيك يساعد في إعادة توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.
3. علاج الإكزيما
تبين في إحدى الدراسات، التي تم خلالها إعطاء الحوامل اللاتي لديهن تاريخ من الإصابة بالإكزيما مكملات البروبيوتيك خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، وبعد الولادة طلبوا منهن إرضاع الأطفال وإعطاءهم البروبيوتيك 6 أشهر، أن فرصة إصابة الأطفال بالأكزيما انخفضت إلى النصف مقارنة بمن لم تأخذ.
4. فوائد أخرى
التحكم في الربو (فوائد للجهاز التنفسي) والحساسية الغذائية.
الوقاية من التهابات المسالك البولية.
التخفيف من التهاب الأمعاء.
التخفيف من مرض التهاب الأمعاء المزمن.
تحسين صحة الفم مثل: تقليل تسوس الأسنان، وأمراض اللثة.

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